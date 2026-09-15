Из каких стран в Узбекистан приезжает больше всего туристов?

В январе-августе текущего года Узбекистан с туристической целью посетили 9 млн 102 тыс. 729 иностранных граждан. Об этом сообщил Национальный комитет статистики.

Отмечается, что поток иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,6 млн человек, или на 21,1 процента.

За отчетный период больше всего туристов прибыло в Узбекистан из Кыргызстана. Из этой страны прибыли 2 млн 524 тыс. 378 граждан.

Следующие места заняли Казахстан и Таджикистан. Из Казахстана приехали 2 млн 171 тыс. 581 туриста, а из Таджикистана — 2 млн 25 тыс. 400.

Кроме того, множество туристов посетили Узбекистан из следующих государств:

Россия — 867 757 человек;

Афганистан — 329 620 человек;

Китай — 318 465 человек;

Туркменистан — 224 766 человек;

Турция — 130 155 человек;

Индия — 39 538 человек;

Германия — 32 249 человек.

Таким образом, в январе-августе число иностранных граждан, посетивших страну с туристической целью, превысило 9,1 миллиона человек.