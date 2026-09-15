Из каких стран в Узбекистан приезжает больше всего туристов?
В январе-августе текущего года Узбекистан с туристической целью посетили 9 млн 102 тыс. 729 иностранных граждан. Об этом сообщил Национальный комитет статистики.
Отмечается, что поток иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,6 млн человек, или на 21,1 процента.
За отчетный период больше всего туристов прибыло в Узбекистан из Кыргызстана. Из этой страны прибыли 2 млн 524 тыс. 378 граждан.
Следующие места заняли Казахстан и Таджикистан. Из Казахстана приехали 2 млн 171 тыс. 581 туриста, а из Таджикистана — 2 млн 25 тыс. 400.
Кроме того, множество туристов посетили Узбекистан из следующих государств:
Россия — 867 757 человек;
Афганистан — 329 620 человек;
Китай — 318 465 человек;
Туркменистан — 224 766 человек;
Турция — 130 155 человек;
Индия — 39 538 человек;
Германия — 32 249 человек.
Таким образом, в январе-августе число иностранных граждан, посетивших страну с туристической целью, превысило 9,1 миллиона человек.
Комментарии 0
…