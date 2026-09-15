Сборная Узбекистана сыграет против двух сильных соперников: будет и матч с Сирией

·42·Спорт
Сборная Узбекистана сыграет против двух сильных соперников: будет и матч с Сирией

Календарь международных товарищеских матчей национальнай сборной Узбекистана на сентябрь-октябрь пополнился еще одной игрой. «Белые волки» под руководством Фабио Каннаваро 1 октября выйдут на поле против сборной Сирии в Ташкенте. Этот матч станет для команды очередным серьезным испытанием за короткое время.

Информация о матче с Сирией подтвердилась сегодня. Интересно, что узбекистанских футбольных болельщиков ждет не один, а три международных матча подряд.

«Белых волков» ждет насыщенный международный месяц

Сборная Узбекистана проведет несколько матчей в рамках международных дней ФИФА.

Календарь выглядит следующим образом:

Дата

Соперник

Поле

24 сентября

Иран

Фергана

1 октября

Сирия

Ташкент

6 октября

Южная Корея

Южная Корея

Отмечается, что встреча с Ираном пройдет 24 сентября на стадионе «Истиклол» в Фергане.

А Южная Корея 6 октября примет Узбекистан на своем поле. Этот матч также подтвержден Футбольной ассоциацией Кореи.

Новое испытание для Каннаваро в Ташкенте

Противостояние с Сирией 1 октября в Ташкенте может предоставить Фабио Каннаваро возможность испытать команду в различных составах и тактических вариантах.

Для итальянского специалиста каждый международный матч важен с точки зрения адаптации футболистов к командному стилю, проверки новых тактических идей и усиления конкуренции в составе.

В частности, проведение матча против Сирии между играми с такими сильными сборными Азии, как Иран и Южная Корея, может создать дополнительные условия для предоставления шанса различным игрокам.

Сначала Иран, затем Сирия, а после — Южная Корея

Один из самых интересных аспектов для болельщиков — последовательность матчей.

Сначала 24 сентября — Иран.

Через неделю, 1 октября — Сирия.

Еще через пять дней, 6 октября — Южная Корея.

Значит, за короткий срок сборная сыграет против соперников с разными стилями и проверит свои возможности.

Это будет важно для того, чтобы Каннаваро оценил, какие аспекты игры команды работают хорошо, а над какими пунктами еще нужно поработать.

Новый этап после чемпионата мира

Сборная Узбекистана впервые приняла участие в чемпионате мира 2026 года. На групповом этапе команда сыграла против Колумбии, Португалии и Демократической Республики Конго.

Теперь же все внимание сосредоточено на следующем этапе команды.

Опыт, полученный на чемпионате мира, матчи против соперников высокого уровня и видение нового главного тренера станут важными факторами в формировании будущего облика сборной.

В этом смысле матчи сентября-октября трудно воспринимать как простые товарищеские игры.

Болельщиков интересует еще один вопрос

Каким футболистам Фабио Каннаваро доверяет больше всего?

Кто из игроков сможет проявить себя в новой системе?

Кто из молодых футболистов поборется за место в основном составе?

И самое главное — в каком облике «Белые волки» войдут в следующий этап на международной арене?

Ответы на эти вопросы могут дать три матча, которые пройдут в короткий срок.

Ташкентский матч имеет особое значение

Естественно, что проведение матча против Сирии в Узбекистане вызывает особый интерес у местных болельщиков.

Возможность понаблюдать за игрой сборной под руководством нового главного тренера в Ташкент станет важным событием для футбольных фанатов.

В особенности игра с Сирией в промежутке между матчами с такими сильными соперниками, как Иран и Южная Корея, еще больше повысит интерес к выбору состава и тактическим решениям Каннаваро.

Впереди у «Белых волков» жаркие дни

24 сентября — Иран.

1 октября — Сирия.

6 октября — Южная Корея.

Три матча, три разных соперника и сборная под руководством нового тренера.

Естественно, теперь болельщиков интересует один вопрос: какой будет сборная Узбекистана под руководством Каннаваро после этих испытаний?

Ответ даст поле.

Фабио КаннавароСборная УзбекистанаСборная СирииСборная Южной Кореи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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