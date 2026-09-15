Джибути стала 72-й страной, присоединившейся к соглашениям Artemis NASA

·30·Технологии
Джибути стала 72-й страной, присоединившейся к соглашениям Artemis NASA

Республика Джибути в Восточной Африке подписала Artemis Аккордс — документ, определяющий международные принципы исследования Луны, Марса и других небесных тел. Согласно данным Иксбт.ком, число стран, присоединившихся к этому соглашению, достигло 72, и Джибути стала восьмым африканским государством в этой инициативе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На официальной церемонии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне документ от имени Джибути подписал посол страны в США Мохамед Сиад Дуале. Artemis Аккордс были разработаны в 2020 году NASA и Государственным департаментом США совместно с группой первых стран-партнеров и служат правовой основой для международного сотрудничества в области космонавтики.

Принципы международного сотрудничества и мира

Участники данного соглашения обязуются осуществлять космическую деятельность исключительно в мирных целях. Документ также предусматривает обеспечение прозрачности миссий, оказание взаимной помощи в чрезвычайных ситуациях и обмен научными данными.

Государства должны координировать свои действия, чтобы гарантировать, что космические исследования не мешают друг другу. Особое внимание уделяется сохранению объектов и артефактов, имеющих историческое значение на небесных телах.

Космические амбиции Джибути

Хотя присоединение к этому соглашению не делает Джибути прямым участником лунных программ NASA, оно создает прочную основу для тесного сотрудничества страны с США и другими партнерами. Этот шаг расширяет возможности даже небольших государств участвовать в глобальных космических процессах.

Для справки: Джибути начала свою национальную космическую программу в 2020 году. В 2023 и 2024 годах страна успешно вывела на орбиту свои первые спутники Дджибути 1А и Дджибути 1Б. Эти космические аппараты были запущены с базы Ванденберг в Калифорнии (США) с помощью ракет SpaceX Falcon 9.

ДжибутиNASAArtemis AccordsSpaceXКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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