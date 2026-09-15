Столе Сольбаккен обсудил будущее Эрлинга Холанда на встрече с Манчестер Сити

·32·Спорт
Столе Сольбаккен обсудил будущее Эрлинга Холанда на встрече с Манчестер Сити

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен посетил Манчестер, где провел важные переговоры с руководством и тренерским штабом «Манчестер Сити». По данным издания ВГ, основной целью встречи стало обсуждение физического состояния главной звезды норвежского футбола Эрлинга Холанда и координация его нагрузок в условиях плотного календаря. Об этом сообщает Goal.com .

Мероприятие, прошедшее на базе Китй Футбалл Академй, стало первой личной встречей норвежского специалиста с новым тренерским штабом «горожан». После наблюдения за тренировкой Сольбаккен провел 20-минутную закрытую беседу с тренерами. Стороны подробно обсудили вопросы здоровья игрока и его бережного использования в международных матчах, что выгодно обеим сторонам.

Доверительные отношения и планы на будущее

Столе Сольбаккен подчеркнул, что на первой встрече с новым тренерским штабом было важно создать атмосферу взаимного доверия. Он отметил, что у него были хорошие отношения с предыдущими тренерами, и эта традиция будет продолжена. Норвежский специалист остался доволен тем, что стороны обменялись контактами и заложили фундамент для открытого диалога.

Как стало известно, руководство «Манчестер Сити» никогда не выдвигало специальных требований по ограничению участия Эрлинга Холанда в матчах за сборную Норвегии. Однако, учитывая приближение зимнего периода и резкое увеличение количества игр, требуется серьезный контроль за физическим состоянием футболиста.

Предстоящие сложные испытания

Ожидается, что матчи Лиги наций в дивизионе А станут серьезным испытанием для национальной команды. Норвегию ждут домашние встречи против Дании и Португалии, а затем выездные игры против Уэльса и Португалии. Столь интенсивный график требует особого внимания к здоровью игрока.

Для Сольбаккена важно состояние не только Холанда, но и других легионеров. Он сообщил, что поддерживает постоянную связь с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой по поводу нагрузок Мартина Эдегора. Также он высоко оценил уверенную игру Сандера Берге против «Ливерпуля», а Оскару Боббу посоветовал действовать решительнее перед воротами и чаще брать инициативу на себя.

Эрлинг ХоландСтоле СольбаккенМанчестер СитиЛига нацийНорвегия
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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