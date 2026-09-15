Xiaomi выпустила новый водонагреватель с КПД 107 процентов

Компания Xiaomi начала продажи своей новейшей разработки на китайском рынке — умного газового водонагревателя Mijia Смарт Гас Ватер Хеатер 2. По данным иксбт.ком, устройство, способное производить 16 литров горячей воды в минуту, оснащено передовыми технологиями, высокой энергоэффективностью и встроенной насосной системой. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одной из ключевых технических характеристик водонагревателя нового поколения является его сверхвысокая тепловая эффективность — 107 процентов. Показатель выше 100 процентов объясняется использованием конденсационной технологии: устройство извлекает дополнительную тепловую энергию из водяного пара в продуктах сгорания. Электроника модели автоматически управляет работой горелки и потоком воды.

Простота установки и решение проблемы давления воды

Конструкция устройства отличается тем, что не требует отдельной трубы для отвода конденсата. Образующаяся жидкость нейтрализуется с помощью специального минерального состава и выводится через высокоскоростную центробежную систему распыления. Xiaomi отмечает, что такое решение значительно упрощает процесс установки и снижает риск коррозии.

Устройство с герметичной камерой сгорания оснащено встроенным повышающим насосом. Этот насос способен увеличить поток воды до 245 процентов и предназначен в первую очередь для верхних этажей многоквартирных домов и старых зданий, где наблюдается низкое давление в водопроводных трубах.

Умные функции и безопасность

Производитель уделил особое внимание комфорту пользователей. По сообщению иксбт.ком, устройство оснащено многоступенчатой системой снижения шума, благодаря чему минимальный уровень шума составляет всего 32 дБ(А). Также для обеспечения качества воды установлена шестиступенчатая система очистки от осадка, примесей и бактерий, эффективность которой достигает 99,9 процента.

Mijia Смарт Гас Ватер Хеатер 2 поддерживает платформу ХйперКоннект и может взаимодействовать с другими устройствами экосистемы, включая системы обогрева ванной комнаты Mijia. Пользователи могут управлять настройками через приложение Mijia и голосовой помощник Xiaomi, а также создавать персональные сценарии автоматизации.

Рекомендованная розничная цена устройства на китайском рынке составляет около 3000 юаней ($445), однако в период запуска его можно приобрести со скидками и государственными субсидиями за 2295 юаней ($340).