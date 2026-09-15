Вазира Юнусова назвала причину своего появления в вайнах: «В вайнах денег больше» (видео)

·0·Культура
Вазира Юнусова назвала причину своего появления в вайнах: «В вайнах денег больше» (видео)

Актриса Вазира Юнусова в интервью каналу «Daryo Lifestyle» рассказала, почему снимается в вайнах, в частности, в видео с рекламной интеграцией. Она открыто заявила, что доход, получаемый от вайнов, больше её зарплаты в театре.

Актрисе задали вопрос: снимается ли она в вайнах из-за маленькой зарплаты в театре или это стало требованием сегодняшнего дня?

«Если честно, зарплата в театре не такая уж большая и не маленькая — средняя. Сейчас артисты старшего поколения тоже постепенно начинают появляться в вайнах.

Я в основном не просто играю роли в самих вайнах. Я чаще снимаюсь в вайнах с рекламой. Если вы обратили внимание, я участвую преимущественно в видео с рекламной интеграцией.

И раньше известных артистов приглашали в рекламу. Только эта реклама транслировалась по телевидению. А сейчас время изменилось, реклама распространяется и через вайны. Это то же самое», — сказала Вазира Юнусова.

У актрисы также спросили о разнице между её месячной зарплатой в театре и гонораром за вайны.

«Разница большая. Деньги за вайны больше. Потому что мне тоже нужно кормить семью, оплачивать счета. Есть расходы на покупку машины, жилья и другие соответствующие траты», — ответила актриса.

Вазира ЮнусоваDaryo Lifestyleвайныреклама в вайнах
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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