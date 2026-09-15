Миллиарды есть, а пояса нет: Сарукян готов отдать все свое состояние за титул UFC

·44·Спорт
Миллиарды есть, а пояса нет: Сарукян готов отдать все свое состояние за титул UFC

В ведущей лиге боевых искусств мира — UFC — напряженная чемпионская гонка в легком весе вступила в свою самую рискованную и драматичную фазу. Хотя он еще не поднимался на чемпионский пьедестал, один из самых богатых и финансово независимых звезд промоушена Арман Сарукян выступил со страстным заявлением, которое поразило всю спортивную общественность. 29-летний российский спортсмен открыто заявил, что готов обменять все приобретенные им материальные блага, роскошь и миллионы на один лишь золотой пояс UFC.

По его словам, даже миллиардеры, собравшие все богатства мира, не способны купить этот статус и честь. Занимающий в настоящее время 2-е место в рейтинге легкого веса и 14-ю строчку в списке лучших бойцов мира независимо от весовой категории (П4П), Сарукян готовится к самому важному испытанию в своей карьере. В эти выходные на гремящем турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе он выйдет в октагон против опасного бразильского нокаутера Маурисио Руффи. Победа в этом противостоянии настежь откроет для Армана двери к чемпионскому бою. И так, как Сарукян поставил спортивную честь выше богатства, может ли барьер в виде Руффи разрушить его планы, и когда начнется эра нового короля в дивизионе?

«Золотой пояс за деньги не купишь»: Крик души Сарукяна

Выбор российского спортсмена между материальным и чемпионством:

  • Победа над материальными благами: Арман Сарукян твердо подчеркнул, что, несмотря на статус одного из самых богатых спортсменов в организации, деньги не являются его главной целью;

  • «Отдам все за титул»: «Чемпионский пояс UFC нельзя купить за деньги. В мире много миллиардеров, но у них нет чемпионского пояса UFC. Я бы отдал все за титул UFC», — сказал спортсмен;

  • Преобладание спортивных амбиций: Этим заявлением боец доказал, что ставит на первое место имя, которое останется в истории, наследие и чемпионский дух.

UFC 331 и судьбоносный бой в Лос-Анджелесе

Важные моменты предстоящего решающего поединка:

  • Соперник — Маурисио Руффи: В эти выходные в рамках турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе Арман Сарукян сойдется в силах с сильным бразильским бойцом Маурисио Руффи;

  • Шаг до титула: Яркая победа в этом бою максимально укрепит шансы 29-летнего бойца на выход в официальный чемпионский бой;

  • Право на ошибку отсутствует: Любая невнимательность в бою против Руффи, стоящего ниже в рейтинге, но обладающего неожиданным ударом, может поставить под угрозу многолетний труд Сарукяна.

Вершина рейтингов: Абсолютное лидерство в легком весе

Сегодняшние позиции и статус Сарукяна в лиге:

  • 2-е место в дивизионе: Он прочно закрепился на втором месте в рейтинге легкого веса и остается главным преследователем действующего чемпиона;

  • 14-я строчка в рейтинге П4П: Включен в число 15 лучших и универсальных бойцов мира независимо от весовой категории;

  • Гарантия будущего: Успешный результат против Руффи сделает Сарукяна единственным и бесспорным претендентом на чемпионский пояс перед руководством лиги.

Нет сомнений в том, что отказ Армана Сарукяна от материальных богатств ради борьбы исключительно за чемпионскую честь сделает его выступление в Лос-Анджелесе одним из самых драматичных и зрелищных поединков года.

А как вы думаете, сможет ли Арман Сарукян победить опасного бразильского нокаутера Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе? Как вы оцениваете его искренние слова о том, что он ставит чемпионский пояс выше богатства — достиг ли он уровня настоящего чемпиона в легком весе? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим анализом жесткого противостояния в мире ММА со всеми любителями единоборств и друзьями!

Арман СарукянUFC 331Маурисио РуффиЛегкий вес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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