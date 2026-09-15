Роу Кин резко критиковал судей за гол Холанда в манчестерском дерби

·47·Спорт
Роу Кин резко критиковал судей за гол Холанда в манчестерском дерби

Хотя центральный поединок Английской Премьер-лиги — манчестерское дерби — подошел к концу, споры вокруг него и претензии к судейским решениям разгораются с новой силой. В матче, где «Манчестер Юнайтед» на своем поле «Олд Траффорд» уступил принципиальному сопернику «Манчестер Сити» со счетом 0:1, единственный гол норвежского бомбардира Эрлинга Холанда стал центром серьезного скандала. Бывший капитан «МЮ», а ныне известный своими резкими и беспристрастными оценками эксперт Роу Кин в эфире телеканала «Sky Sports» тщательно проанализировал этот эпизод и назвал решение судей несправедливым. По мнению Кина, находившийся в момент забитого гола в офсайде Энсо напрямую вмешался в эпизод и откровенно помешал защите «Юнайтед», однако арбитры закрыли на это глаза.

В результате «красные дьяволы», безупречно державшие оборонительную линию, были несправедливо наказаны за свои правильные тактические действия. После этого поражения «Манчестер Юнайтед» опустился на 13-е место в турнирной таблице, в то время как «Манчестер Сити» продолжает чемпионскую гонку на 2-й строчке. Почему же Роу Кин счел действия Энсо в офсайде нарушением правил, допустили ли арбитры АПЛ очередную грубую ошибку и как этот результат на «Олд Траффорд» повлияет на будущее команд?

«Находясь в офсайде, вмешался в игру»: жесткие претензии Роу Кина

Основные тактические аргументы, приведенные легендарным ирландским капитаном:

  • Правильные действия обороны: «„МЮ“ был наказан за то, что очень хорошо и организованно держал линию защиты», — подчеркнул Роу Кин;

  • Активное вмешательство Энсо: Выступая в эфире «Sky Sports», Кин пояснил эпизод следующим образом: «Энсо напрямую помешал игре. Находясь в такой позиции, ты все равно влияешь на ход игры»;

  • Стремление к мячу и давление: «Ты находишься в центре штрафной площади и стремишься к мячу. Фернандеш находится в офсайде и пытается сыграть в мяч. Так что это был явный офсайд», — заявил он;

  • Ошибка арбитров: Бывший футболист резко осудил рефери за то, что они не приняли во внимание позицию игрока, который хоть и не коснулся мяча, но отвлек внимание соперника.

Драма на «Олд Траффорд»: 0:1 и решающий удар Холанда

Кульминационные моменты манчестерского противостояния:

  • Единственный и спорный мяч: Гол, забитый бомбардиром «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, остался единственным в матче и принес гостям минимальную победу со счетом 0:1;

  • Давление на поле: Хотя «красные дьяволы» перед родными трибунами старались действовать организованно в обороне, один спорный эпизод решил судьбу всей игры;

  • Недовольство болельщиков: После матча в социальных сетях началась волна крупных претензий в адрес судейского комитета Премьер-лиги из-за применения правил офсайда.

Пропасть в таблице: «Сити» на вершине, «МЮ» на 13-м месте

Сегодняшнее абсолютно противоположное положение двух манчестерских клубов в АПЛ:

  • «Горожане» в погоне: «Манчестер Сити» благодаря завоеванным 3 очкам закрепился на 2-м месте в турнирной таблице и продолжает преследовать лидера;

  • Упадок «Юнайтед»: «Манчестер Юнайтед» же после очередного поражения опустился на 13-ю строчку турнирной таблицы, столкнувшись с глубоким кризисом;

  • Психологический удар: Проигрыш дерби на своем поле и недовольство судейскими решениями несомненно усилят давление внутри команды.

Это болезненное выступление Роу Кина вновь вынесло дискуссии вокруг понятий пассивного и активного офсайда в АПЛ на самую вершину повестки дня.

А как считаете вы, прав ли Роу Кин — действительно ли футболист, находившийся в офсайде во время гола Эрлинга Холанда, помешал защитникам и вратарю? Почему в Английской Премьер-лиге при наличии системы VAR регулярно принимаются столь спорные решения? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом громкого эпизода манчестерского дерби со всеми футбольными болельщиками и друзьями!

Манчестер ЮнайтедМанчестер СитиЭрлинг ХоландРоу Кин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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