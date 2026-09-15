В Узбекистане бессонница и сетевая зависимость: 62 процента населения потеряли ночной покой

·49·Здоровье
В Узбекистане бессонница и сетевая зависимость: 62 процента населения потеряли ночной покой

В эпоху, когда цифровые технологии и смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, они начали наносить серьезный и неожиданный удар по здоровью и образу жизни человека. Результаты масштабного и нашумевшего социального опроса, проведенного исследовательским центром «Opinions» по всему Узбекистану, заставляют всех схватиться за голову. Выяснилось, что ровно 62 процента населения нашей страны открыто признали, что именно из-за социальных сетей у них серьезно нарушается сон и они не могут нормально выспаться по ночам.

Самое удивительное, что среди активных пользователей, проводящих в сетях более 2 часов в день, лидируют вовсе не молодежь, а пенсионеры (54%) и домохозяйки (43,7%). Если каждый третий узбекистанец, участвовавший в опросе, сообщил, что задерживается в интернете гораздо дольше, чем планировал, то название абсолютной лидирующей платформы в стране осталось прежним — с показателем 88,9 процента первое место снова занял «Telegram».

И всё же, почему старшее поколение привязано к гаджетам сильнее, чем молодежь, как привычка ночного «листания ленты» влияет на психику человека, и не пора ли объявить цифровой детокс?

«Эпидемия бессонницы»: пугающие цифры центра Opinions

Главные статистические факты, выявленные в результате исследования:

  • 62 процента населения потеряли ночной отдых: Большая часть узбекистанцев, отвлекаясь на социальные сети, страдает от хронической бессонницы и дневной усталости;

  • Каждый третий не может контролировать время: Каждый третий респондент отметил, что, заходя в интернет на короткое время, он застревает там на часы и не может себя остановить;

  • Вред ночного света экрана: По мнению специалистов, синий свет от смартфона в темноте полностью блокирует выработку гормона сна — мелатонина.

Неожиданный поворот: пенсионеры и домохозяйки установили антирекорд

Распределение тех, кто тратит более 2 часов в день, по социальным слоям:

  • Пенсионеры — абсолютные лидеры (54%): Граждане пожилого возраста обогнали все возрастные категории по времени, проводимому в течение дня в интернете и сетях, выйдя на первое место;

  • Домохозяйки на втором месте (43,7%): Просмотр различного контента в свободное от домашних дел время стал массовой привычкой и среди домохозяек;

  • Показатель студентов (32,7%): Треть студентов, занятых учебой и активным образом жизни, отметили, что проводят в сетях более 2 часов;

  • Школьники на самом нижнем месте (27,3%): Неожиданно среди школьников этот показатель оказался значительно ниже, чем у взрослых — 27,3 процента.

Telegram — абсолютная монополия и риск цифровой зависимости

Конкуренция между платформами и угроза будущему:

  • Показатель в 88,9 процента: Мессенджер «Telegram» вновь был признан самым используемым в Узбекистане главным источником общения и обмена информацией;

  • Информационные штормы и стресс: Непрерывное обновление потока новостей, различных каналов и видеороликов формируют у людей психологическое утомление и «информационную зависимость»;

  • Рекомендации для здоровья: Врачи и психологи рекомендуют выключать все гаджеты по меньшей мере за 1 час до сна и установить строгие ограничения на ежедневное «экранное время».

Эту невидимую угрозу, которую несут цифровые технологии в Узбекистане, следует воспринимать как серьезный тревожный звонок для сохранения не только физического, но и психического здоровья общества.

А как вы думаете, какова главная причина того, что пожилые люди и домохозяйки засиживаются в социальных сетях дольше молодежи — обилие свободного времени или дефицит реального общения? Насколько сильно сети в вашей личной повседневной жизни влияют на ваш сон и производительность труда? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной аналитической статьей, касающейся здоровья всего нашего общества, со всеми членами семьи, родителями и близкими!

OpinionsTelegramЭпидемия бессонницыПенсионеры
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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