Лионель Месси возвращается в сборную Аргентины

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Лионель Месси возвращается в сборную Аргентины

Легендарный капитан сборной Аргентины Лионель Месси сенсационно возвращается в состав национальной команды, чтобы попрощаться с болельщиками на родной земле. Как сообщает Goal.com, звездный футболист включен в заявку «альбиселесте» на первые матчи после чемпионата мира 2026 года, где он, как ожидается, проведет свою последнюю международную встречу. Об этом сообщает Goal.com.

Стало известно, что тренерский штаб во главе с Лионельем Скалони объявил расширенный состав на товарищеские матчи в октябрьское окно ФИФА. Месси, ранее объявивший о временном уходе из сборной, согласился выйти на поле, чтобы провести достойный прощальный вечер перед своими соотечественниками.

Исторический вечер и сбор чемпионов мира

Президент Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Чики Тапия подчеркнул, что этот матч станет незабываемым событием для всей страны. Игра состоится 6 октября на знаменитом стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе против сборной Бенина.

Руководство АФА приглашает всех футболистов, выигравших чемпионат мира 2022 года в Катаре, присутствовать на этом историческом вечере вместе со своими семьями. Болельщики получат возможность своими глазами увидеть «последнее танго» лучшего игрока мира.

Новое поколение и изменения в составе

Главный тренер Лионель Скалони наряду с опытными игроками привлек в сборную молодые таланты, выступающие в сильных европейских чемпионатах. В частности, в состав вошли такие перспективные игроки, как Роман Вега, Матиас Суле, Франко Мастантуоно, Джанлука Престианни и Сантьяго Кастро.

Также в команду вернулись Агустин Гиай и Леонардо Балерди. Защитник Леонардо Балерди пропустил предыдущий мундиаль из-за травмы и теперь готов помочь национальной сборной. В то же время опытные игроки, такие как Леандро Паредес и Николас Отаменди, пропустят этот сбор из-за дисквалификации и завершения карьеры.

Предстоящие испытания и будущее тренера

После отмены турнира, который планировалось провести в Китае, сборная Аргентины организовала товарищеские матчи против представителей Южной Америки и Африки. Команда сыграет с Боливией 30 сентября в Кордове, с Буркина-Фасо 3 октября и с Бенином 6 октября в Буэнос-Айресе.

Помимо этих эмоциональных матчей, в центре внимания остается будущее главного тренера Лионелья Скалони. Поскольку действующий контракт специалиста истекает в декабре, АФА работает над тем, чтобы сохранить его услуги в будущем.

Лионель МессиАргентинаСкалониФутболТоварищеский матч
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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