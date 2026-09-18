Отказался ли Криштиану Роналду от покупки клуба Ан-Наср

Отсутствие португальской звезды Криштиану Роналду в последних переговорах по покупке саудовского клуба Ан-Наср вызвало ряд вопросов у футбольной общественности. Ранее сообщалось, что нападающий присоединится к этому инвестиционному проекту и будет играть важную роль не только на поле, но и в управлении клубом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Арриядиях, в настоящее время для приобретения доли в клубе проявляет активность консорциум, состоящий из местного инвестиционного фонда, американской компании РедБирд и саудовского предпринимателя Ибрагима Аль-Мухайдиба. Данная группа ведет активные переговоры с Государственным инвестиционным фондом (ПИФ) Саудовской Аравии с целью получения доли в компании Ан-Наср до конца текущего сезона.

Изменения в переговорах и тема Роналду

Однако в деталях этой новой сделки с участием саудовской и американской сторон имя Криштиану Роналду вообще не упоминается. Ранее ожидалось, что португальский футболист вместе с инвесторами приобретет клуб, но то, что он остался в стороне от последних процессов, привлекло внимание многих.

На данный момент официальной информации о том, что игрок напрямую отказался от этого инвестиционного проекта, нет. Тем не менее, последние изменения и создание нового консорциума требуют прояснения ситуации.

Внутренние проблемы и планы на будущее

Источники отмечают, что Роналду мог несколько охладеть к идее участия в инвестиционном проекте клуба из-за некоторых внутренних проблем и сложных вопросов в Ан-Наср. Пока нападающий не выразил свою окончательную и открытую позицию по этому поводу.

По мнению экспертов, будущие действия капитана команды будут зависеть не только от его игры на поле, но и от того, как будут развиваться финансовые процессы в клубе. Подобные изменения вокруг Ан-Наср еще больше повышают международное внимание к чемпионату Саудовской Аравии.