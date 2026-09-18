NASA делает ставку на Старлинер, так как SpaceX завершает свою работу

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует в ближайшее время заказать еще две дополнительные пилотируемые миссии для космического корабля Старлинер компании Boeing. Согласно источникам Арс Течника, это решение принимается на фоне решительного намерения SpaceX отказаться от своего знаменитого корабля Crew Dragon. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Стало известно, что руководство SpaceX открыто заявило о намерении полностью завершить эксплуатацию Crew Dragon к 2030 году или даже раньше. Президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл отказалась гарантировать будущие полеты, подчеркнув, что правительству необходимо работать и с другим поставщиком — Boeing.

Риски программы Старлинер и прошлые неисправности

Ставка NASA на корабль Старлинер оценивается экспертами как серьезный риск. За прошедший период данный корабль столкнулся с рядом неудач. В частности, в ходе испытательных полетов в 2019 и 2022 годах были выявлены многочисленные серьезные технические дефекты.

Ситуация обострилась в июне 2024 года во время первого пилотируемого испытания. Тогда из-за неисправности двигателей астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс оказались на грани аварии. Позже NASA официально классифицировало этот полет как чрезвычайное происшествие высшей категории «А».

Будущие задачи и финансирование

Напомним, что тогда из соображений безопасности для возвращения астронавтов на Землю пришлось использовать корабль конкурента — Crew Dragon компании SpaceX. Несмотря на это, спустя почти полгода агентство вынуждено вновь сделать Boeing центром своей основной пилотируемой программы.

Согласно новому соглашению, NASA не только закажет дополнительные полеты, но и частично профинансирует процессы устранения неисправностей в двигательной системе Старлинер, а также его сертификацию для запуска с помощью новой ракеты. Этот шаг рассматривается как необходимая мера для сохранения альтернативы при доставке астронавтов на Международную космическую станцию в будущем.