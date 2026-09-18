Лионель Месси повздорил с комиссаром МЛС на поле

·43·Спорт
Лионель Месси повздорил с комиссаром МЛС на поле

Лионель Месси, завоевавший очередной трофей в составе «Интер Майами», оказался в центре жарких обсуждений прямо на поле. Как сообщает Goal.com, после финала Кубка чемпионов аргентинская звезда вступил в неожиданный и серьезный диалог с комиссаром североамериканской профессиональной лиги (МЛС) Доном Гарбером. Об этом сообщает Goal.com.

Инцидент произошел прямо на газоне сразу после победы команды над мексиканским клубом «Крус Асуль». В этом матче «Интер Майами» обыграл соперника со счетом 2:0, завоевав очередной престижный трофей.

Юбилейный гол и неожиданный спор

Этот матч стал важным событием в личной карьере Лионеля Месси. Опытный нападающий сумел забить свой юбилейный 100-й гол за клуб, обеспечив уверенную победу своей команде. Однако радостные моменты после игры были омрачены спором с руководством лиги.

На распространившихся видеокадрах видно, как аргентинский футболист во время разговора с Доном Гарбером несколько раз жестикулировал, указывал пальцем и эмоционально высказывал свою позицию. Эта ситуация вызвала множество предположений и бурных дискуссий среди футбольной общественности и болельщиков.

Молчание сторон

Причина этого неожиданного конфликта пока не разглашается. По информации Goal.com, руководство МЛС отказалось комментировать сложившуюся ситуацию. В свою очередь, пресс-служба «Интер Майами» также не ответила на запрос СМИ.

Для справки, этот успех стал очередным крупным трофеем команды с момента переезда Лионеля Месси в штат Флорида. Ранее клуб выигрывал Леагуес Куп в 2023 году, Суппортерс' Шиелд в 2024 году и Кубок МЛС в 2025 году.

На данный момент официальные лица и сам футболист хранят молчание по поводу инцидента. Лионель Месси и его товарищи по команде, не обращая внимания на слухи, продолжают подготовку к предстоящим матчам и фокусируются на поддержании стабильной игры в сезоне.

Лионель МессиИнтер МайамиМЛСДон ГарберФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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