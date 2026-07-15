Де ла Фуэнте ответил: Испания не будет зацикливаться на судействе

После выхода сборной Испании в финал ЧМ-2026 в стане сборной Франции начались споры по поводу судейства. Однако Луис де ла Фуэнте заявил, что не разделяет претензий Дидье Дешама, и подчеркнул, что основное внимание уделяет другому — дальнейшему прогрессу Испании.

Дешам остался недоволен судейством

Франция проиграла Испании в полуфинале со счетом 0:2. После матча Дидье Дешам поставил под сомнение уровень судейства и намекнул, что в такой важной игре, как полуфинал, решения должны быть более точными.

Особенно усилились дискуссии вокруг спорных эпизодов матча и пенальти, который привел к первому голу. В лагере Франции появились мнения, что эти решения повлияли на сценарий игры.

Де ла Фуэнте: «Я не согласен с этим мнением»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что не согласен с мнением своего французского коллеги относительно судейства.

«Я не согласен с этим мнением. Были спорные офсайды и несколько сомнительных эпизодов, но я не намерен обсуждать судейство. Для меня важнее то, что сборная Испании продолжает прибавлять», — сказал де ла Фуэнте.

Этот ответ хорошо отражает настроение в испанском лагере: они ставят во главу угла не вступление в споры, а подготовку к финалу.

Испания выбрала свой путь

Для де ла Фуэнте главный вопрос — не судейство, а игра команды. Испания вышла в финал в матче против Франции благодаря контролю мяча, преимуществу в центре поля и дисциплине в обороне.

Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти, а Педро Порро забил второй гол, закрепив победу Испании.

Матч Результат Испания — Франция 2:0 Первый гол Микель Оярсабаль Второй гол Педро Порро Итог Испания вышла в финал

Почему де ла Фуэнте не стал вступать в спор?

В такой ситуации тренеру победившей команды опасно долго говорить на тему судейства. Потому что любой ответ может стать поводом для нового конфликта.

Понимая это, де ла Фуэнте переключил внимание на качество игры Испании. По его мнению, команда должна продолжать расти.

Это важный сигнал перед финалом. Испания видит себя не как команду, которая уже достигла цели, а как команду, которой еще предстоит выполнить работу.

Обида Франции понятна

Для Франции это поражение стало тяжелым. Команда Дешама на протяжении турнира считалась одним из фаворитов, многие представляли их снова в финале.

Однако в матче против Испании Франция не смогла показать свой лучший футбол. Нападающие, такие как Мбаппе, Дембеле и Олисе, не смогли оказать ожидаемого влияния.

Поэтому, несмотря на споры о судействе, сложно объяснить поражение Франции только этим фактором.

Кто будет соперником в финале?

В финале ЧМ-2026 Испания встретится с победителем полуфинала Аргентина — Англия.

Если в финал выйдет Аргентина, «Ла Роха» выйдет на поле против действующего чемпиона во главе с Лионельем Месси. Если победит Англия, в финале сойдутся две великие школы европейского футбола.

Франция же в матче за 3-е место поборется с командой, проигравшей во втором полуфинале.

Главное испытание для Испании впереди

Ответ де ла Фуэнте был кратким, но содержательным: отложить споры о судействе и готовиться к финалу.

Испания победила Францию, но еще не стала чемпионом. Теперь главная задача для команды — перенести хладнокровие, контроль мяча и порядок в обороне, показанные в полуфинале, на решающую игру.

Как вы думаете, сможет ли Испания сохранить уровень, показанный против Франции, и в финале?