Швейцария разгромила Северную Македонию на выезде со счетом 3:0!

В рамках 1-го тура Лиги наций УЕФА одна из самых организованных и неуступчивых команд Европы — сборная Швейцарии — отправилась в гости к Северной Македонии. В матче в Скопье подопечные Мурата Якина продемонстрировали свой высокий уровень и безупречную тактическую дисциплину, одержав над хозяевами убедительную и безоговорочную победу со счетом 3:0. Судьбу встречи решили быстрые и острые атаки швейцарцев: на 22-й минуте опытный полузащитник Ремо Фройлер открыл счет, а ставший героем матча Зеки Амдуни на 41-й и 74-й минутах дважды точно поразил ворота соперника, записав на свой счет красивый дубль.

Хорошо знакомый болельщикам «Согдианы» македонский нападающий Люпче Дориев хоть и попал в заявку на этот матч, так и остался на скамейке запасных. Эта крупная гостевая победа возводит Швейцарию в статус главного фаворита группы и служит прочным фундаментом перед следующим выездным матчем против Шотландии, который состоится 29 сентября.

«Счет 3:0, дубль Амдуни и тактика Якина»: 5 главных тезисов гостевой победы

Главные официальные факты о важном противостоянии 1-го тура Лиги наций:

Крупная победа Швейцарии со счетом 3:0: Команда Мурата Якина оформила уверенный и крупный выигрыш на выезде;

Блеск и дубль Зеки Амдуни: Нападающий забил два потрясающих гола на 41-й и 74-й минутах, став лучшим игроком матча;

Быстрый гол Фройлера: На 22-й минуте Ремо Фройлер обеспечил гостям полный контроль над ходом игры;

Люпче Дориев остался в запасе: Дориев, считающийся одним из лидеров Северной Македонии, решением тренеров так и не вышел на поле;

Новые испытания 29 сентября: Если Северная Македония во 2-м туре отправится в гости к Словении, то Швейцария сыграет на выезде с Шотландией.

Лига наций (1-й тур): Детали матча Северная Македония — Швейцария

Технические показатели, хронология голов и сравнение составов:

Показатели и критерии Сборная Северной Македонии Национальная сборная Швейцарии Итоговый счет 0 3 (Крупная гостевая победа) Авторы голов Голы не забивались Фройлер 22, Амдуни 41, 74 (Дубль) Вратарь и линия защиты Димитриевски, Илиевски, Зайков, Муслиу, Эррера Кобель, Атекаме, Эльведи, Аканджи, Родригес Центр поля и атака Барди, Элмас, Костадинов, Гаштаров, Миовски Яшари, Фройлер, Ридер, Манзамби, Ндой, Амдуни Проведенные замены Митроски (46), Стойчевски (75) вышли (Дориев не играл) Соу, Бричги (63), Саншеш, Эбишер (75), Ботели (86) Следующий матч 2-го тура (29 сентября) На выезде против сборной Словении На выезде против национальной сборной Шотландии

Футбольная экспертиза: Почему Швейцария одержала столь свободную победу на выезде?

Выводы аналитиков европейского футбола, обозревателей и спортивных экспертов:

«Интенсивный прессинг и доминирование в центре, выбранные Якином»: Тандем Ардона Яшари и Ремо Фройлера полностью контролировал центр поля; главным креативщикам македонцев Элифу Элмасу и Энису Барди не давали свободного пространства, что пресекало атаки хозяев на корню;

Хладнокровие и динамика Зеки Амдуни: В линии атаки Амдуни продемонстрировал высокое мастерство в выборе позиции и реализации моментов; оба его гола стали результатом точных открываний за спины защитников и хладнокровных ударов;

Беспомощность Северной Македонии в атаке: Из-за отсутствия на поле таких быстрых вингеров, как Люпче Дориев, и изоляции Миовски команда не смогла создать серьезной угрозы у ворот Кобеля.

Как вы думаете, сможет ли Швейцария добиться столь же уверенной победы на выезде против Шотландии 29 сентября? Насколько, по вашему мнению, решение главного тренера Северной Македонии оставить Люпче Дориева в запасе повлияло на исход матча? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом Лиги наций со всеми футбольными фанатами!