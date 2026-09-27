Голевой триллер в Лондоне: Испания сокрушила Англию со счетом 3:2!

·38·Спорт
Голевой триллер в Лондоне: Испания сокрушила Англию со счетом 3:2!

Первый тур нового сезона Лиги наций УЕФА начался поистине с футбольной драмы и изобилия сенсаций. В грандиозном противостоянии в Лондоне сошлись два гиганта континента — сборные Англии и действующий чемпион Европы Испания. В упорном, напряженном и богатом на голы суперматче «красная фурия» вырвала волевую победу со счетом 3:2. Еслиже на 2-й минуте матча Ламин Ямаль открыл счет, то англичане в первом тайме переломили ход встречи в свою пользу благодаря голам Энтони Гордона и Гарри Кейна.

Однако во втором тайме Гарри Кейн не смог реализовать пенальти, и это стало поворотным моментом матча: вышедшие на замену Алекс Баэна и Микель Оярсабаль забили голы и принесли Испании важные 3 очка на выезде. А в еще одном интересном поединке в Праге сборная Хорватии одержала победу над Чехией со счетом 2:1 — в нем болельщиков поразил очередной невероятный шедевр-гол 41-летнего легендарного капитана Луки Модрича.

«Пять голов в Лондоне, трагедия Кейна и магия Модрича»: 5 ключевых моментов 1-го тура

Самые важные официальные факты по центральным матчам Лиги наций:

  • Победа Испании в Лондоне со счетом 3:2: «Красная фурия» обыграла англичан в тяжелом выездном матче;

  • Нереализованный пенальти Кейна: Гарри Кейн не забил пенальти на 54-й минуте, что кардинально повлияло на судьбу игры;

  • Геройство вышедших на замену: Алекс Баэна и Микель Оярсабаль, появившиеся со скамейки запасных на 55-й минуте, забили победные мячи сборной Испании;

  • Еще один быстрый гол от Ламина Ямаля: 19-летний талант поразил ворот Траффорда уже на 2-й минуте встречи;

  • Гол и победа от 41-летнего Модрича: Лука Модрич забил гол на поле Чехии и заложил главный фундамент победы Хорватии со счетом 2:1.

Лига наций (1-тур): Хронология матчей и сравнение технической статистики

Таблица подробных результатов центральных игр в Лондоне и Праге:

Показатели и критерии

Матч Англия — Испания

Матч Чехия — Хорватия

Итоговый счет

2 : 3 (Волевая победа Испании)

1 : 2 (Выездной триумф Хорватии)

Авторы голов

Гордон 36, Кейн 40 – Ямаль 2, Баэна 60, Оярсабаль 74

Карабец 54 – Модрич 47, Пашалич 77

Важнейший переломный момент

Гарри Кейн не реализовал пенальти на 54-й минуте

Психологический гол Модрича на 47-й минуте

Предупреждения и дисциплина

О'Райли 67, Гехи 69, Беллингем 81

Без грубостей, позиционная тактическая борьба

Эффект тренерских замен

На поле вышли Роджерс, Гарнер, Гиббс-Уайт, Калверт-Льюин

Вышли Пашалич и Будимир, Пашалич забил победный гол на 77-й минуте

Герой матча

Алекс Баэна и Микель Оярсабаль (Забившие голы запасные)

Лука Модрич (Лидер на поле в 41 год и автор гола)

Футбольная экспертиза: Почему проиграла Англия и в чем феномен Модрича?

Выводы международных спортивных аналитиков и экспертов европейского футбола:

  • «Мощь испанской скамейки запасных»: Выход Луиса де ла Фуэнте на 55-й минуте Баэны и Оярсабаля вместо Нико Уильямса и Феррана Торреса коренным образом изменил игровую схему; именно эти два футболиста за 15 минут забили два гола, застав врасплох оборону Англии;

  • Психологическое давление на Кейна и сломанный темп: Невыход пенальти на 54-й минуте в момент, когда англичане вели в счете 2:1, стал ментальным ударом для команды; хотя Беллингем и Сака проявляли активность на флангах, Конса и Гехи в центре обороны не справились с быстрыми контратаками испанцев;

  • Вечное мастерство 41-летнего Модрича: Способность капитана сборной Хорватии полностью лидировать в матчах высокой интенсивности в таком возрасте и забивать голы — уникальное явление в мировом футболе; его гол вернул команде необходимый психологический перевес под давлением Чехии.

А как считаете вы, главная причина поражения сборной Англии — нереализованный пенальти Кейна или ошибки в обороне? Какую личную оценку вы дадите тому, что 41-летний Лука Модрич до сих пор выступает на топ-уровне? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим жарким разбором европейского футбола со всеми болельщиками!

Лига наций УЕФА 1-й турматч Англия-ИспанияЛука Модричпенальти Гарри Кейна
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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