Матчи 2-го тура группового этапа престижного футбольного турнира — Кубка Персидского залива, принимающего города Саудовская Аравия в Джидде, подарили настоящий накал страстей и удивительные драмы. Один из фаворитов соревнований, хозяева турнира — национальная сборная Саудовской Аравии, вышла на поле против Омана и разгромила соперника со счетом 3:0, укрепив свое лидерство в группе с 6 очками. Самым жарким и захватывающим поединком дня стало противостояние между сборными Кувейта и Ирака.

В этом суперпротивостоянии, в котором во втором тайме было забито пять голов, иракцы вырвали волевую победу со счетом 3:2 благодаря победному голу вышедшего на замену на 90+9-й минуте Набиля. Еще одним примечательным моментом для узбекских болельщиков стало участие в составе сборной Ирака футболистов ташкентского «Пахтакора»: если защитник Зайд Тахсин отыграл все 90 минут, то Айман Хусейн вышел на замену на 80-й минуте. После этих результатов борьба в группе достигла своей кульминации.

«Чудо на 90+9-й минуте, счет 3:0 и легионеры “Пахтакора”»: 5 главных моментов 2-го тура

Самые важные официальные факты матчей в Джидде:

Победа Ирака на 90+9-й минуте: при счете 2:2 в матче с Кувейтом Набиль на последних секундах установил окончательный счет 3:2;

Крупная победа Саудовской Аравии со счетом 3:0: Хозяева забили три безответных мяча в ворота Омана, доведя количество своих очков до 6;

Быстрый дубль Аль-Бурайкана: Нападающий сборной Саудовской Аравии забил два гола на 11-й и 34-й минутах, став героем матча;

Представители «Пахтакора» на поле: В составе сборной Ирака Тахсин отыграл весь матч, а Хусейн вышел на поле на 80-й минуте;

Положение в группе: Саудовская Аравия с 6 очками заняла 1-е место, а Ирак с 4 очками расположился на 2-й строчке, значительно приблизившись к плей-офф.

Кубок Персидского залива (2-тур): Статистическое и техническое сравнение матчей в Джидде

Таблица противостояний Кувейт — Ирак и Оман — Саудовская Аравия:

Показатели и критерии Матч Кувейт — Ирак Матч Оман — Саудовская Аравия Итоговый счет 2 : 3 (Волевая победа Ирака) 0 : 3 (Крупный успех Саудовской Аравии) Авторы голов Насир 75 (пен.), 90 — Икбал 52, Рашид 83, Набиль 90+9 Аль-Бурайкан 11, 34, Кадеш 18 Положение в турнирной таблице Ирак (4 очка, 2-е место), Кувейт (0 очков, 4-е место) Саудовская Аравия (6 очков, 1-е место), Оман (1 очко, 3-е место) Решающий момент Кувейт сравнял счет на 90-й минуте, а Набиль принес победу на 90+9-й Саудовцы забили три гола в первые 35 минут и сделали результат Роль футболистов «Пахтакора» Тахсин (полные 90 минут), Хусейн (вышел на замену на 80-й минуте) Местные звезды (Канно, Аль-Давсари, Тамбакти) Главный вывод матча Фантастический триллер, длившийся до последней секунды Абсолютный класс и позиционное превосходство хозяев поля

Футбол и аналитика: Почему Ирак и Саудовская Аравия стали главными фаворитами?

Выводы футбольных аналитиков и спортивных экспертов Ближнего Востока:

«Несокрушимый характер сборной Ирака и ротация»: Несмотря на то, что Кувейт дважды сравнивал счет, иракцы не прекращали оказывать давление до последних секунд, а гол вышедшего на замену на 75-й минуте Набиля показал идеальное использование резервных сил тренерским штабом;

«Физическая нагрузка легионеров “Пахтакора”»: Уверенные действия Зайда Тахсина в центре обороны и выход Аймана Хусейна в сложных ситуациях свидетельствуют о том, что опыт, полученный ими в чемпионате Узбекистана, высоко ценится и на международных турнирах;

«Чемпионский темп Саудовской Аравии»: Победа над Оманом со счетом 3:0 доказала, что хозяева являются главным претендентом не только на выход из группы, но и на то, чтобы поднять над головой Кубок Персидского залива перед лицом собственных болельщиков.

Как вы думаете, сможет ли сборная Ирака благодаря своему сильному характеру и поддержке легионеров «Пахтакора» дойти до финала Кубка Персидского залива? Какую личную оценку вы дадите крупной победе Саудовской Аравии на домашнем поле со счетом 3:0 и ее чемпионскому потенциалу? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь самым захватывающим анализом ближневосточного футбола со всеми болельщиками!