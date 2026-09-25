Амирхон Алиходжаев проведет бой против российского соперника на турнире Мангу 5

·27·Спорт
Амирхон Алиходжаев проведет бой против российского соперника на турнире Мангу 5

Стал известен новый бой накануне турнира Мангу 5, который пройдет завтра в Ташкенте. Узбекский мастер ММА Амирхон Алиходжаев выйдет в октагон против россиянина Шарифа Искандарова.

Поединок пройдет в полусредней весовой категории. Об участии Алиходжаева в турнире стало известно за короткое время до начала соревнований.

Статистика Амирхона Алиходжаева

Амирхон Алиходжаев за свою профессиональную карьеру провел 20 боев. На его счету 13 побед и 7 поражений.

Узбекский боец в своем последнем поединке потерпел поражение нокаутом от россиянина Магомеда Салиева.

Шариф Искандаров к настоящему моменту провел 5 боев, одержав 4 победы и потерпев 1 поражение.

Амирхон Алиходжаев проведет бой против российского соперника на турнире Мангу 5

Противостояние между этими двумя бойцами привлечет внимание болельщиков на завтрашнем турнире Мангу 5 в Ташкенте.

Mangu 5Амирхон АлиходжаевШариф Искандаровтурнир по ММА в Ташкенте
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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