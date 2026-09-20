Спасение на 89-й минуте: «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче с «Фулхем»

В матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в Лондоне гостил у аутсайдера турнирной таблицы «Фулхем», проведя тяжелый и нервный поединок. Встреча на стадионе «Крейвен Коттедж» завершилась драматичной ничьей со счетом 1:1. Хотя в первом тайме обе команды создавали опасные моменты, счет был открыт лишь на 63-й минуте: защитник «МЮ» Лисандро Мартинес срезал мяч в собственные ворота, став автором автогола и выведя хозяев вперед.

Находящиеся под угрозой поражения манкунианцы усилили давление в последние минуты и лишь на 89-й минуте сумели восстановить равновесие благодаря голу Матеуса Куньи. После этого ничейного результата «Манчестер Юнайтед» довел количество своих очков до 5 и поднялся на 12-е место в турнирной таблице; подопечные Альваро Арбелоа, не знающие вкуса побед с начала сезона, с 2 очками остаются на 19-й строчке.

И почему же линия атаки манкунианцев так сильно мучилась с взломом обороны аутсайдера лиги, является ли автогол Мартинеса предвестником хаоса в защите, и насколько сильно эти потерянные очки испытают терпение руководства клуба?

«Удар автогола и последняя надежда Куньи»: Хроника событий на «Крейвен Коттедж»

Важные переломные моменты и основные эпизоды, наблюдавшиеся по ходу встречи:

Напряжение в первом тайме: «Фулхем» не стал отсиживаться в обороне на своем поле, активно проводя контратаки через Ивоби и Гарсию;

Шоковое состояние на 63-й минуте: В результате неудачного действия Лисандро Мартинеса мяч залетел в сетку ворот, защищаемых голкипером Ламменсом (1:0);

Поздние замены команды Тен Хага: В последнюю четверть часа вместо Рэшфорда, Майну и Шоу на поле были брошены Зиркзе, Маунт и Доргу;

Спасительный удар на 89-й минуте: Матеус Кунья эффективно воспользовался суматохой в штрафной площади и установил счет 1:1;

Распределение очков: Несмотря на давление, продолжавшееся до последних секунд, «МЮ» не смог забить победный мяч и ограничился лишь 1 очком в Лондоне.

АПЛ, 5-й тур: Покзаатели матча «Фулхем» — «Манчестер Юнайтед»

Основные статистические данные и протокол матча команд:

Показатели и критерии «Фулхем» (Хозяева) «Манчестер Юнайтед» (Гости) Итоговый счет 1 1 Авторы голов Л. Мартинес 63 (автогол) М. Кунья 89 Желтые карточки Кинг (45), Кастань (50), Мунис (85) — Набранные очки 2 очка (безвыигрышная серия продолжается) 5 очков Место в турнирной таблице 19-я строчка (Опасная зона) 12-е место Главные тренеры Альваро Арбелоа Эрик тен Хаг Время замен 71-я, 77-я и 80-я минуты 77 (Зиркзе), 81 (Маунт), 84 (Доргу)

Футбольный анализ: Специалисты о проблемах «Манчестер Юнайтед»

Основные выводы обозревателей английского футбола и спортивных аналитиков:

Безыдейность в атаке: Трио Фернандеш, Мбеумо и Рэшфорд по ходу игры испытывало трудности с созданием остроты в чужой штрафной;

Невнимательность в обороне: Автогол Лисандро Мартинеса показал неспособность команды справляться с психологическим давлением в тяжелые моменты;

Полезное действие Куньи: Бразильский нападающий проявил холоднокровие на последней минуте, спасши команду от неминуемого позорного поражения;

Беспокойство в турнирной таблице: Набор всего 5 очков за 5 туров остается одним из худших показателей «Манчестер Юнайтед» на старте сезона.

Хотя «Манчестер Юнайтед» и вернулся из Лондона с одним очком, показанная командой игра поставила на повестку дня серьезные вопросы для болельщиков и руководства.

А как считаете вы, добытое на 89-й минуте 1 очко — это положительный результат для «Манчестер Юнайтед» или потеря, равная поражению в матче против аутсайдера? Кто больше виновен в такой вялости в игре команды: тактика тренера или апатия футболистов? Оставляйте свои мысли и анализы в комментариях и делитесь этой нашумевшей статьей о матчах АПЛ со всеми любителями футбола!