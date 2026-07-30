Фулхэм готов сделать рекордное предложение о трансфере Гонсало Гарсии

·65·Спорт
Фулхэм готов сделать рекордное предложение о трансфере Гонсало Гарсии

Английский клуб «Фулхэм» выразил готовность заплатить за нападающего «Реал Мадрида» Гонсало Гарсию сумму, превышающую требования мадридского клуба. По информации издания АС, лондонская команда добивается серьезных успехов в переговорах по трансферу перспективного футболиста, однако заключению сделки между сторонами препятствуют разные подходы. Об этом сообщает Goal.com .

Стало известно, что руководство «Фулхэма» готово потратить огромную сумму в размере до 60 миллионов евро, чтобы полностью выкупить права на 22-летнего футболиста. Английский клуб высоко оценивает потенциал игрока и требует стать его полноправным владельцем, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами при формировании линии атаки. Однако эта трансферная политика противоречит интересам испанского гранда и его будущей финансовой выгоде.

Позиция мадридцев и условия трансфера

Хотя руководство «Реал Мадрида» может получить неплохую финансовую выгоду, оно не желает полностью расставаться с молодым бомбардиром. Следуя стратегии, примененной при трансфере Нико Паса, клуб планирует продать лишь часть прав на игрока и сохранить право на процент от будущих возможных трансферов. Несмотря на то, что мадридцы прибегают к стратегическим продажам из-за высокой конкуренции в линии атаки, они не хотят полностью отпускать одного из самых ярких воспитанников своей академии.

Действующий контракт Гонсало Гарсии с «Реал Мадридом» рассчитан до июня 2030 года, что дает клубу значительное преимущество на переговорах. Футболист стремится проявить себя на предсезонных сборах и сумел забить гол в товарищеском матче против «Леганеса». За «Реал Мадрид Кастилья» он провел 73 матча и забил 30 голов, а в составе первой команды клуба поражал ворота соперников в общей сложности 13 раз.

План «Фулхэма» и фактор Арбелоа

Столь жесткая позиция английского клуба обусловлена влиянием бывшего тренера Альваро Арбелоа. Специалист, ранее работавший с Гарсией в «Кастилье», намерен построить линию атаки именно вокруг этого футболиста и сделать его лидером в Англии. Поэтому боссы «Фулхэма» стремятся не просто заплатить 30 миллионов евро за 50 процентов прав, а получить полный контроль над игроком.

В настоящее время главным камнем преткновения между двумя клубами остается структура контракта и процентное соотношение прав владения. «Реал Мадрид» не намерен отказываться от политики, успешно применяемой в отношении воспитанников своей академии в последние трансферные окна. Если стороны не достигнут соглашения, «Фулхэму» придется рассмотреть другие альтернативные варианты или улучшить свое предложение.

Реал МадридФулхэмГонсало ГарсияТрансферПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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