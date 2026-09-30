Юлдуз Усманова: «Возможно, это не твой ризк» (видео)

·55·Культура
Юлдуз Усманова: «Возможно, это не твой ризк» (видео)

Народная артистка Узбекистана, известная певица Юлдуз Усманова в одном из своих интервью высказалась о материальной ответственности в семье, отношении родителей к детям и риске (пропитании).

По словам певицы, в семье обычно есть один человек, который больше обеспечивает дом. По ее мнению, им может быть как мужчина, так и женщина. Родители же стараются относиться ко всем своим детям одинаково, даже если кто-то из них зарабатывает больше.

«Раньше я тоже обижалась на маму. "Открой глаза, для матери все дети одинаковы. Она берет у того, кто зарабатывает, и отдает ребенку, у которого нет денег. Таков закон". Не нужно думать: "Мама берет у меня, мне не дает, значит, она меня не любит". Нет, она дает другому ребенку, чтобы было поровну», — сказала Юлдуз Усманова.

Певица сравнила человека, несущего основное материальное бремя в семье, с «паровозом» и подчеркнула, что эта обязанность не обязательно должна лежать исключительно на мужчине.

«Паровоз, который тянет семью, дом, бывает один. Пусть то будет мужчина или женщина. Мужчины чаще поднимают шум, когда жены командуют ими. Жены тоже должны помалкивать. Открой глаза, твой муж зарабатывает, возможно, это не твой ризк», — отметила певица.

Юлдуз Усманова также затронула вопрос материальных ценностей и ризка в жизни человека, подчеркнув, что все накопленное в мире богатство не уходит вместе с человеком.

«У кошки тоже есть свой ризк. Ей тоже дается пропитание. В книге сказано: "Ты собираешь мирское, съеденное тобой — твое, остальное пропадет". Даже носки с собой не унесешь. Рваные тоже останутся. Подожгут или разворуют», — сказала она.

Данные высказывания певицы вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. Многие подписчики написали, что поддерживают ее слова.

Юлдуз УсмановаНародная артистка Узбекистанабогатство и ризкматериальная ответственность в семье
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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