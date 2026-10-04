Большая сенсация в Пекине: Камилла Рахимова обыграла 26-ю ракетку мира!

В столице Китая Пекине на проходящем престижном турнире WTA 1000 во втором круге была зафиксирована громкая сенсация. 25-летняя теннисистка, защищающая честь Узбекистана, Камилла Рахимова добилась волевой победы над известной соперницей из Канады, занимающей 26-е место в мировом рейтинге, Лейлой Фернандес.

По информации Спортс.кз, продолжавшийся на корте поединок длился 2 часа 33 минуты и завершился победой Рахимовой, проявившей холоднокровное хладнокровие в решающие моменты — 6:2, 4:6, 6:3.

Двухчасовая драма и превосходство в цифрах

В первом сете полностью захватившая инициативу Рахимова почти не оставила шансов сопернице, взяв верх со счетом 6:2. Хотя во втором сете Фернандес восстановила равновесие, в третьем решающем сете узбекистанская спортсменка вырвала победу за счет точных ударов и надежной защиты:

Брейк-пойнты: по ходу матча Рахимова реализовала 5 из 11 возможностей брейка. Фернандес же добилась успеха лишь в 2 случаях из 4.

Вторая подача: Камилла выиграла ровно 63 процента очков на второй подаче, в то время как у канадской теннисистки этот показатель составил всего 35 процентов.

Еще одно серьезное испытание в 1/16 финала

Благодаря этой победе Камилла Рахимова, занимающая 76-ю строчку в рейтинге WTA, завоевала путевку в третий круг (1/16 финала) соревнований.

В следующем раунде ее соперницей станет представительница США, 13-я ракетка мира Ива Йович. Победительница этого противостояния выйдет в четвертый круг (1/8 финала) турнира «Чина Опен».