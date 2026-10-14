Новый лидер в узбекском теннисе: Мария Тимофеева стала первой ракеткой страны

·58·Спорт
Новый лидер в узбекском теннисе: Мария Тимофеева стала первой ракеткой страны

В женском теннисе Узбекистана официально появился новый лидер. По данным пресс-службы Федерации тенниса Узбекистана, талантливая теннисистка Мария Тимофеева показала высокий результат в обновленном рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) и завоевала статус первой ракетки страны.

Уверенное выступление на престижном турнире в Пекине позволило Тимофеевой обновить личный рекорд в карьере и захватить лидерство в национальном рейтинге.

Личный рекорд и победное шествие в Пекине

Резкий подъем Марии Тимофеевой по ступеням рейтинга стал результатом ее успешного выступления в Китае:

  • Новая рекордная позиция: В обновленном мировом рейтинге Мария Тимофеева сразу поднялась на 63-е место. Это ее наивысший результат в спортивной карьере, предыдущий рекорд составлял 68-ю строчку;

  • Успех на турнире WTA 1000: На крупном турнире в Пекине теннисистка успешно преодолела квалификационные раунды и дошла до третьего круга основной сетки;

  • Рейтинговые очки: Благодаря этому продвижению она записала на свой счет 135 ценных рейтинговых очков и существенно улучшила свои позиции в мировом рейтинге.

Смена позиций в национальном рейтинге

До этого статус первой ракетки Узбекистана среди женщин принадлежал другой мастеровитой теннисистке — Камилле Рахимовой:

  • Текущая позиция Рахимовой: В обновленном списке Камилла расположилась на 69-й строчке в мире;

  • Лидерство Тимофеевой: Заняв 63-е место, Мария обошла Рахимову по национальным показателям и была признана первой ракеткой страны.

Новая эра под флагом Узбекистана

Выступление обеих спортсменок в составе национальной сборной Узбекистана стало важным поворотным моментом для отечественной теннисной школы:

  • Смена спортивного гражданства: Тимофеева и Рахимова в конце 2025 года изменили спортивное гражданство и выбрали защиту чести Узбекистана;

  • Официальное подтверждение: Переход Марии под флаг Узбекистана официально отразился в системе WTA 20 октября 2025 года, а о присоединении Камиллы к нашей национальной команде было объявлено 1 декабря 2025 года.

В настоящее время обе теннисистки достойно защищают честь нашей страны на престижных международных турнирах и регулярно показывают высокие результаты в мировой элите.

Мария ТимофееваКамилла РахимоваПекин WTA 1000Федерация тенниса Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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