Камилла Рахимова победила Софию Кенин на крупном турнире в Китае

В китайском городе Ухань стартовал престижный женский теннисный турнир WTA 1000 — Вухан Опен. В этих крупных состязаниях с призовым фондом более 3 миллионов 221 тысячи долларов вторая ракетка Узбекистана Камилла Рахимова начала свое участие с яркой победы.

Наша соотечественница в полуфинале квалификационного этапа без каких-либо трудностей со счетом 6:0, 6:3 одолела звезду мирового тенниса, чемпионку турниров серии «Большого шлема», американку Софию Кенин.

Зрелищная игра и 93-минутное превосходство

Поединок соперниц, встретившихся на корте впервые, прошел под полной диктовку узбекской теннисистки:

Абсолютное превосходство в первом сете (6:0): Камилла начала матч на высоком темпе и, не отдав победительнице «Аустралиан Опен-2020» ни одного гейма, ошемяла соперницу «сухим» счетом;

Победная точка (6:3): Во втором сете, несмотря на попытки Кенин оказать сопротивление, Рахимова не упустила своего превосходства и вырвала победу в матче, длившемся 93 минуты;

Преимущество по эйсам: По ходу встречи Камилла выполнила 6 эйсов (подач на вылет), тогда как ее американская соперница ограничилась всего 2 эйсами.

Позиции в рейтинге и именитая соперница

Статус Софии Кенин: 25-летняя Кенин в свое время поднималась на 4-е место в мировом рейтинге, является чемпионкой «Аустралиан Опен-2020» и финалисткой «Роланд Гаррос-2020». В настоящее время она занимает 107-ю строчку в рейтинге WTA;

Позиция Камиллы Рахимовой: Посеянная в квалификации под 15-м номером Камилла на данный момент находится на 76-й строчке мирового рейтинга и благодаря этой победе получила возможность улучшить свои очки.

Путевка в основную сетку: впереди решающий финал

Пробившись в финал квалификации, Камилла Рахимова теперь поборется за выход в основную стадию турнира WTA 1000: