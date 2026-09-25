Бразилия Анчелотти спаслась от позорного поражения на 90+5-й минуте!

·42·Спорт
Бразилия Анчелотти спаслась от позорного поражения на 90+5-й минуте!

В рамках международных товарищеских матчей сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти сыграла вничью с Австралией в гостях, показав тяжелую и сенсационную игру. В матче, прошедшем в Таунсвилле, «пентакампеоны» долгое время уступали в счете и смогли уйти от поражения лишь благодаря голу, забитому на 90+5-й минуте встречи.

На 68-й минуте молодой талант австралийцев Нестори Иранкунда открыл счет, однако уже в компенсированное время, на 90+5-й минуте, вышедший на замену Райан восстановил равновесие — 1:1. Столь сложная игра Бразилии, в составе которой вышли такие мировые звезды, как Винисиус Жуниор, Рафинья, Эндрик и Эстевао, вызвала серьезные вопросы у болельщиков и экспертов. 29 сентября команды встретятся вновь.

«Спасение на 90+5-й минуте, удар Иранкунды и проблема Анчелотти»: 5 главных моментов матча в Таунсвилле

Самые важные факты противостояния Австралии и Бразилии:

  • Гол на последних секундах: Бразилия избежала сенсационного поражения благодаря точному удару Райана на 90+5-й минуте;

  • Гол Иранкунды: На 68-й минуте Нестори Иранкунда вывел хозяев вперед, обнажив слабость в обороне Бразилии;

  • Неэффективность звездного атакующего трио: Винисиус, Эндрик и Рафинья не смогли поразить ворота австралийцев в основное время;

  • Полная ротация Анчелотти: Во втором тайме на поле вышли Лино, Педро, Луиз и Райан, что привело к экстренной смене тактики;

  • 29 сентября — дата реванша: Через несколько дней сборные проведут второй товарищеский матч.

Детали и показатели матча: противостояние Австралии и Бразилии

Статистические показатели матча в Таунсвилле:

Показатели и критерии

Сборная Австралии

Сборная Бразилии (Анчелотти)

Итоговый счет

1:1 (Сенсационная ничья)

1:1 (Спасение на 90+5-й минуте)

Авторы голов

Иранкунда (68')

Райан (90+5')

Лидеры атаки

Йенги, Иранкунда, Меткалф

Винисиус Жуниор, Рафинья, Эндрик

Ключевой момент игры

Открытие счета на 68-й минуте

Гол на 5-й добавленной минуте

Следующее противостояние

Повторная игра 29 сентября

Шанс на реванш 29 сентября

Футбольная экспертиза: почему гранд Бразилия мучился в Австралии?

Выводы международных спортивных обозревателей и футбольных аналитиков:

  • «Усталость звезд и адаптация»: Винисиус и Рафинья, выступающие в плотном графике европейских клубов, столкнулись с трудностями из-за долгого перелета и акклиматизации в Таунсвилле; это ограничило их скорость и креативность в единоборствах;

  • Жесткий оборонительный блок Австралии: Сборная Австралии организовала дисциплинированную зонную оборону в центре, практически не оставив пространства для индивидуального дриблинга бразильцев; гол Иранкунды в быстрой контратаке вскрыл системные проблемы в защите «селесао»;

  • Матч 29 сентября — испытание для Анчелотти: Ожидается, что во второй игре Карло Анчелотти внесет серьезные изменения в состав и перестроит линию атаки, иначе критика со стороны болельщиков «селесао» только усилится.

Как вы считаете, сможет ли сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти одержать уверенную победу во втором матче 29 сентября, или Австралия снова преподнесет сенсацию? Как вы лично оцениваете игру Винисиуса и Эндрика в сборной? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого неожиданного результата мирового футбола со всеми болельщиками!

Карло АнчелоттиСборная БразилииСборная АвстралииТаунсвиллФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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