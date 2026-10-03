От 200 долларов в месяц до 5,2 млн фунтов в год: Интересные факты об Абдукодыре Хусанове

·3·Спорт
От 200 долларов в месяц до 5,2 млн фунтов в год: Интересные факты об Абдукодыре Хусанове

Пройденный путь 22-летнего защитника Абдукодыра Хусанова, находящегося сегодня в центре внимания не только узбекского, но и всего мирового футбола, полон удивительных событий. От недооцененного в «Бунёдкоре» таланта до больших побед в составе гранда АПЛ — представлены важные страницы карьеры Хусанова.

Из «Бунёдкора» в Европу: Решение, изменившее судьбу

  • Первые шаги: Абдукодыр с 2011 по 2021 год обучался в академии ташкентского «Бунёдкора». Его тренировали Сергей Чигодаев, Акмаль Рискуллаев, Алишер Ибрагимов и его собственный отец.

  • Недооцененный талант: К сожалению, в «Бунёдкоре» его потенциал не был оценен по достоинству. В результате молодой защитник решил начать карьеру за рубежом.

  • Белорусский трамплин: В начале 2022 года он присоединился к «Энергетику-БГУ» (ныне «СКА-1938»). Клуб завоевал серебряные медали чемпионата, а Хусанов вошел в символическую сборную сезона и попал в поле зрения европейских скаутов.

  • Франция и Лига чемпионов: Летом 2023 года французский «Ланс» приобрел его всего за 100 тысяч евро. Осенью Хусанов ярко проявил себя в Лиге чемпионов, доказав свою готовность к футболу самого высокого уровня.

Трансфер за 50 миллионов евро и успех в «Сити»

В январе 2025 года английский суперклуб «Манчестер Сити» заплатил «Лансу» 40 миллионов евро (50 миллионов евро с учетом бонусов) за узбекского защитника.

К настоящему моменту Хусанов провел в составе «горожан» 53 матча, забил 1 гол и стал обладателем Кубка Англии (2026) и Кубка лиги (2026).

Общая статистика по клубам (Трансфермаркт):

  • «Энергетик-БГУ» (2022–2023): 37 матчей, 4 гола

  • «Ланс» (2023–2025): 31 матч, 0 голов

  • «Манчестер Сити» (с 2025 года): 53 матча, 1 гол

Разница в зарплатах: от 200 долларов до £5,2 млн в год!

После успешного выступления на чемпионате мира «Манчестер Сити» продлил контракт с футболистом до 2031 года. Это резко увеличило доходы Хусанова:

  • Беларусь: Официальная зарплата не превышала 200 долларов в месяц;

  • «Ланс» (Франция): 140 тысяч евро в год до вычета налогов;

  • «Манчестер Сити» (первый контракт): 2,6–3 миллиона фунтов стерлингов в год;

  • Новый контракт (сейчас): Чистые 5,2 миллиона фунтов стерлингов в год без учета бонусов (зарплата выросла почти в два раза).

Рекорд скорости и успехи в национальной сборной

Хусанов провел в общей сложности 26 матчей за молодежные и юношеские сборные всех возрастов (от У-17 до У-23 и на Олимпиаде в Париже). А за основную национальную сборную он успел сыграть 32 матча.

Он защищал честь нашей страны на историческом чемпионате мира 2026 года, зафиксировав одну из самых высоких скоростей на турнире — 36,5 км/ч. Путевка на Мундиаль принесла ему высокое государственное звание — «Гордость Узбекистана».

Главные достижения:

  • 2023 — Чемпион Азии (Узбекистан У-20)

  • 2024 — Финалист Кубка Азии У-23

  • 2024 — Лучший игрок года в клубе «Ланс» (по версии болельщиков)

  • 2026 — Обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги («Манчестер Сити»)

  • Почетное звание «Гордость Узбекистана»

Абдукодыр ХусановМанчестер СитиЛансГордость Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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