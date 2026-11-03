Удивительная трансформация: Бернарду Силва стал ключевым элементом тактики Моуринью

·113·Спорт
Удивительная трансформация: Бернарду Силва стал ключевым элементом тактики Моуринью
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  • Главный тренер мадридского «Реала»
  • Жозе Моуринью радикально изменил стиль игры команды, переведя 32-летнего полузащитника Бернарду Силва с фланга в центр.
  • На новой позиции Силва обеспечил свободу действий Орельена Тчуамени за счет контроля мяча и темпа, став основным связующим звеном при переходе из обороны в атаку.
  • Португальский футболист в матче против «Барселоны» заблокировал таких соперников, как Педри и Родри, сыграв решающую роль в важной победе команды.

Присоединившийся к мадридскому «Реалу» в летнее трансферное окно в результате громкого перехода Бернарду Силва становится главной движущей силой команды. Растущий с каждым днем авторитет 32-летнего португальского полузащитника в коллективе объясняется радикальной сменой его роли на поле.

Наставник «Королевского клуба» Жозе Моуринью вывел игру всей команды на новый уровень, переведя опытного плеймейкера с привычного атакующего фланга в центр — на более глубокую позицию.

Тактический ход Моуринью: «глубинный плеймейкер» и контроль мяча

Новые функции, возложенные тренерским штабом на Силву, привели к ряду позитивных изменений в игровом стиле мадридского клуба:

  • Контроль мяча и управление темпом: Игра Бернарду Силвы в глубине поля позволяет «Реалу» уверенно контролировать мяч и выстраивать атаки качественно и поэтапно;

  • Свобода для Тчуамени: Идеальная работа Силвы с мячом и точные передачи сняли лишнее давление с Орельена Тчуамени. В результате французский полузащитник получил больше свободы действий на поле и успевает пресекать контратаки соперника на ранних стадиях;

  • Игровой интеллект: Благодаря своему опыту и видению поля португальская звезда выполняет роль основного связующего звена, быстро переводя мяч из обороны в атаку.

Герой «Эль-Класико»: непревзойденная борьба против Педри и Родри

То, что Силва является решающей фигурой в системе Моуринью, в полной мере проявилось в бескомпромиссном классическом противостоянии против «Барселоны»:

  • Неустанная работа в обороне: Несмотря на то, что он является атакующим полузащитником, Силва доказал, что отлично справляется с черновой работой при защите;

  • Блокировка центра: Ведя жесткую борьбу против лидеров центральной линии каталонцев — Родри и Педри, Бернарду Силва заблокировал пути для организации атак соперника и сыграл решающую роль в важной победе;

  • Главная опора: После этой игры футбольные эксперты и источники внутри клуба признают Силву самой незаменимой фигурой «Реала».

После успешных лет в «Манчестер Сити» 32-летняя звезда, открывшая новую страницу в своей карьере, под руководством Моуринью продолжает доказывать своим опытом и хладнокровием, что по-прежнему находится на самом высоком уровне в европейском футболе.

Реал МадридБернарду СилваЖозе МоуриньюЭль-Класико
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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