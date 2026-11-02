Гордон раскрыл причины проблем в матчах против «Реала» и «ПСЖ»

·76·Спорт
Гордон раскрыл причины проблем в матчах против «Реала» и «ПСЖ»
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  • Вингер «Барселоны»
  • Энтони Гордон объяснил причины поражений команды в матчах против «ПСЖ» и «Реала».
  • По словам футболиста, в игре против парижского клуба на результат повлияла усталость из-за плотного графика.
  • В матче против мадридского клуба «Барселона» играла лучше, однако соперник одержал победу благодаря индивидуальному мастерству.

Вингер каталонской «Барселоны» Энтони Гордон откровенно высказался о поражениях команды в двух крупных противостояниях последних недель — в Лиге чемпионов УЕФА против «ПСЖ» (2:4) и в Эль-Класико против мадридского клуба в Ла Лиге (1:2).

В интервью изданию Mundo Deportivo английский нападающий подчеркнул, что команда не уклоняется от ответственности, однако отметил, что за каждым из поражений стоят разные причины и факторы, и выразил готовность к будущему реваншу.

Усталость и реализация: в чем причина поражений?

Гордон остановился на ошибках, допущенных в важных матчах, и подчеркнул, что потенциал команды еще не раскрыт полностью:

  • Принятие ответственности: «Мы должны взять на себя ответственность за два поражения подряд. На самом деле мы способны победить любую команду», — выразил уверенность в психологическом состоянии коллектива вингер;

  • Физическое состояние в матче с «ПСЖ»: Футболист отметил, что в игре против парижского клуба сказался плотный график: «К матчу с “ПСЖ” мы подошли более уставшими и обессиленными, чем наш соперник, и это сказалось на результате»;

  • Преимущество в Эль-Класико и мастерство «Реала»: Анализируя игру против Мадрида, Гордон подчеркнул, что «Барселона» действовала лучше: «Думаю, в матче с “Реалом” мы играли лучше, создали больше опасных моментов, но не смогли показать свой лучший уровень. Соперник же забил два гола за счет высокого класса и индивидуального мастерства своих игроков».

«Жду новой встречи с ними на поле»

Английский футболист надеется сделать правильные выводы из случившихся неудач и вернуться еще сильнее в решающей части сезона:

  • Желание реванша: В завершение своих слов Гордон показал, что не намерен сдаваться: «Надеюсь, что в текущем сезоне у нас будет возможность еще раз сыграть против обеих команд и взять реванш».

БарселонаЭнтони ГордонЭль-КласикоЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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