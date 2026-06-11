Алекс Перейра обратился ко всем бойцам тяжелого веса

·20·Спорт
Алекс Перейра обратился ко всем бойцам тяжелого веса

Развитие событий вокруг одной из самых ярких и грозных звезд мира смешанных единоборств (ММА), бразильского бойца UFC Алекса Перейры, достигло своего пика. Спортсмен по прозвищу «Поатан», известный своими сокрушительными ударами, раскрыл свои грандиозные планы. Он пообещал, что в случае победы в важнейшем поединке против искусного французского бойца Сирила Гана в рамках предстоящего турнира «UFC Фридом 250», он не будет делать долгих пауз и вернется в октагон как можно скорее.

В эксклюзивном интервью для популярной программы известного спортивного журналиста Ариэля Хельвани представитель Бразилии сделал серьезное и угрожающее заявление всем своим конкурентам по весовой категории:

«Мое послание всем парням из тяжелого веса: начинайте тренироваться прямо сейчас, с сегодняшнего дня! Потому что, как только я разберусь с Сирилом Ганом, если со здоровьем все будет в порядке, я сразу же начну оказывать давление на руководство UFC, чтобы мне подобрали нового соперника. У меня нет времени на простой», — заявил Перейра, подчеркнув решительность своих намерений.

Стоит напомнить, что ранее «Поатан» открыто заявлял, что не намерен долго ждать чемпионского боя против опасного британского бойца Тома Аспиналла, действующего временного чемпиона дивизиона, и готов «покорять» других бойцов, не теряя времени даром. Посмотрим, как Алекс Перейра, нацелившийся устроить настоящий шторм в тяжелом весе, преодолеет барьер в лице Сирила Гана. Несомненно, бой будет очень напряженным!

Следите за подробностями исторического боя между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом, последними результатами турниров UFC и самыми горячими, эксклюзивными и сенсационными статьями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!

Алекс ПерейраUFCСириль ГанАриэль ХелваниТом Аспиннелл
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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