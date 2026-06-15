Сирил Ган победил Алекса Перейру и завоевал чемпионский пояс

В столице США Вашингтоне продолжается самый ожидаемый супертурнир в мире смешанных единоборств «UFC Вхите Хусе». Этот престижный спортивный вечер подарил миллионам фанатов незабываемые моменты благодаря своим захватывающим поединкам. В со-главном событии вечера (ко-маин евент) встретились бывший король UFC в двух весовых категориях, бразильский феномен Алекс Перейра и быстрый французский гигант Сирил Ган. На кону стоял временный чемпионский пояс в тяжелом весе.

Бой двух непобедимых атлетов с первых секунд накалил атмосферу в зале до предела.

Неожиданная интенсивность и сокрушительная серия во втором раунде

Титульный бой, рассчитанный по официальным правилам на 5 раундов, завершился гораздо быстрее, чем ожидали фанаты. Если в первом раунде оба спортсмена прощупывали друг друга мощными ударами с дистанции, то во втором раунде французский «Эпический боец» (Сирил Ган) перешел в решительное тактическое наступление.

В середине второго раунда Сирил Ган сумел зажать Перейру у сетки октагона. Серия мощных, точных и стремительных ударов поставила Алекса Перейру в тяжелое положение и полностью лишила его равновесия. Увидев, что бразильская звезда остался без защиты и пропускает удары, рефери немедленно остановил бой, чтобы сохранить здоровье спортсмена, и зафиксировал технический нокаут (ТКО).

С подробностями этого титульного боя турнира «UFC Вхите Хусе» и результатами вы можете ознакомиться в официальной таблице анализа ММА ниже:

Город и турнир Статус боя Титул и пояс на кону Победитель Проигравший чемпион Раунд и метод завершения Вашингтон

(«UFC Вхите Хусе») Со-главное событие

(Второй центральный бой) Тяжелый вес

Временный чемпионский пояс Сирил Ган

(Новый временный король) Алекс Перейра 2-й раунд, Технический нокаут

(Досрочно)

Сирил Ган — новый лидер тяжелого веса!

Таким образом, француз Сирил Ган продемонстрировал стойкость и тактическое превосходство, став обладателем нового временного чемпионского пояса UFC в тяжелом весе. Эта победа открывает новую страницу в карьере Гана и делает его претендентом номер один на бой с абсолютным чемпионом. Для Алекса Перейры, покорившего несколько весовых категорий, это стало болезненной остановкой в его походе за титулом в тяжелом весе. Долгожданный турнир в Вашингтоне продолжается со своими неожиданными драмами.

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