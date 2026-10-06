Зидан раскрыл секрет: как Франция сделала счет 4:1 за 13 минут?

·20·Спорт
Зидан раскрыл секрет: как Франция сделала счет 4:1 за 13 минут?

Сборная Франции по футболу проигрывала в счете по ходу матча против Бельгии в Лиге наций на протяжении одного тайма. Но в итоге картина на поле кардинально изменилась — «трехцветные» забили четыре гола в ворота соперника за последние 13 минут основного времени и оформили крупную победу со счетом 4:1.

Зинедин Зидан после матча не стал скрывать главную причину таких перемен. Главный тренер сборной Франции отметил, что команда знала о своей способности переломить игру даже в сложной ситуации.

ФранцияБельгияЗиданЛига наций
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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