Манчини после матча с Францией: «Доннарумма нас спас»

В одном из центральных матчей Лиги наций сборная Италии на выезде сыграла вничью с Францией со счетом 1:1. После этого напряженного противостояния главный тренер «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини поделился своими мыслями и дал высокую оценку действиям подопечных.

Наставник сборной Италии отметил, что игра выдалась очень сложной, однако его команда смогла оказать достойное сопротивление на поле одной из сильнейших сборных мира.

«Доннарумма выручил в нужный момент»

Роберто Манчини отдельно остановился на напряжении в последние минуты матча и надежных сейвах вратаря Джанлуиджи Доннаруммы:

«Результат меняет мнения. Сегодня был очень тяжелый матч. Доннарумма в конце игры, в самый нужный момент, спас нас от неизбежного гола. Но в целом мы провели хорошую игру против очень сильного соперника. Если эти парни продолжат работать в том же духе, они могут превратиться в отличную команду. На это требуется определенное время, но мы развиваемся правильно и в хорошем темпе», — сказал Манчини.

Позитивные изменения в игре команды

Главный тренер сборной Италии также отметил позитивный рост, заметный в составе в последних матчах:

«Начиная со второго тайма матча против Бельгии, наша команда стала действовать намного лучше. Сегодня мы тоже старались принимать правильные решения и в необходимых ситуациях играли в защите крайне надежно», — добавил специалист.

После этой ничьей сборная Италии завоевала важное очко в своей группе и продолжает путь к обновлению состава и повышению качества игры.