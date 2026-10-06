Исторический камбэк Франции: 76 касаний и шоу за 13 минут

·36·Спорт
Исторический камбэк Франции: 76 касаний и шоу за 13 минут

Сборная Франции проявила настоящий характер в матче Лиги наций против Бельгии. «Трехцветные» выбрались из тяжелой ситуации по ходу встречи и завершили матч в Париже в свою пользу со счетом 4:1.

Однако итоговый счет не полностью отражает превосходство Франции по ходу игры. Бельгия открыла счет на 35-й минуте благодаря голу Лукебакио и долгое время была близка к победе. Франция же преобразилась только после 77-й минуты, забив за оставшееся время четыре мяча в ворота соперника.

Все изменилось за 13 минут

Камбэк Франции начался на 77-й минуте.

Вышедший на замену Дезире Дуэ точным ударом издали сравнял счет. Спустя четыре минуты еще один вышедший со скамейки футболист Раян Шерки вывел Францию вперед.

Большой вклад в этот гол внес Майкл Олисе.

А последние минуты матча превратились в бенефис самого Олисе. Футболист «Баварии» на 88-й минуте сделал счет 3:1, а на 90+1-й минуте оформил дубль, поставив точку в крупной победе Франции.

Интересно, что все четыре гола Франции были забиты в последние 13 минут встречи. По данным Opta, четыре гола менее чем за 15 минут — редчайший случай в истории национальной сборной.

Франция установила рекорд по касаниям в штрафной соперника

Давление Франции во втором тайме отчетливо видно и в цифрах.

Согласно статистике Opta, французские футболисты коснулись мяча в штрафной площади Бельгии 76 раз. Это абсолютный рекорд для сборной Франции с момента начала ведения подобной статистики.

Для сравнения, футболисты Бельгии коснулись мяча в штрафной Франции всего 8 раз.

В целом Франция нанесла 23 удара, тогда как у Бельгии этот показатель составил 5. Хозяева поля имели подавляющее преимущество и по владению мячом — 66% против 34%.

Поэтому победа Франции не является случайным результатом. Команда долгое время держала оборону соперника под прессингом и в итоге смогла воплотить это преимущество в забитые мячи.

Вышедшие на замену перевернули игру

Важную роль в камбэке Франции сыграли и решения, принятые Зинедином Зиданом.

После того как Дезире Дуэ, Раян Шерки и Майкл Олисе появились на поле со скамейки запасных, атака Франции приобрела совершенно иной облик. Все три футболиста напрямую повлияли на забитые голы.

Особенно впечатляет эффективность Олисе. После выхода на поле он дважды поразил ворота соперника и отдал результативную передачу на еще один гол.

Дуэ же отметился забитым мячом и двумя голевыми пасами на Олисе.

Таким образом, запасные игроки сборной Франции стали решающей силой в исходе матча.

Франция при Зидане идет уверенным курсом

Победа над Бельгией стала для Зинедина Зидана первой домашней победой в качестве главного тренера сборной Франции. Его команда еще не потерпела ни одного поражения в Лиге наций.

После четырех туров Франция с 10 очками лидирует в группе 1 Лиги А.

Ситуация в группе выглядит следующим образом:

Команда

Очки

Франция

10

Италия

7

Бельгия

6

Турция

0

Италия также обыграла Турцию со счетом 3:1 в 4-м туре и поднялась на второе место. Бельгия с 6 очками расположилась на третьей строчке, а Турция замыкает таблицу, не набрав пока ни одного очка.

Новый облик Франции

На начальном этапе эпохи Зидана Франция выглядит еще не идеально. На протяжении большей части матча с Бельгией команда испытывала трудности из-за нехватки точности в атаке.

Но самое главное — команда не сдалась в сложной ситуации.

Уступая по ходу матча 0:1, Франция в концовке встречи полностью заперла соперника в его штрафной площади. В результате за 13 минут было забито четыре гола.

Этот результат продемонстрировал не только индивидуальный талант сборной Франции, но и ее глубину состава, а также способность менять ход игры в критический момент.

76 касаний — рекорд. 23 удара — давление. 13 минут — четыре гола. 4:1 — важная победа в эру Зидана.

Таким образом, Франция еще больше укрепила свое лидерство в Лиге наций и провела один из самых ярких вечеров под руководством нового тренера.

Лига нацийФранцияБельгияДезире Дуэ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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