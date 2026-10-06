Андрей Аршавин назвал Лионеля Месси достойным «Золотого мяча»

По мере приближения престижной церемонии вручения награды «Золотой мяч» в Лондоне, дискуссии в футбольном сообществе накаляются. Бывший атакующий полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что Лионель Месси заслуживает получить награду в 2026 году. По его мнению, это может стать достойным завершением профессиональной карьеры аргентинской звезды. Об этом сообщает Goal.com. сообщает .

В интервью изданию Спортс.ру бывший капитан сборной России отметил, что в этом году нет явного фаворита в борьбе за награду. Аршавин подчеркнул, что, несмотря на баланс конкуренции на протяжении сезона, стабильная игра Лионеля Месси на международном и клубном уровнях ставит его выше остальных.

По имеющимся данным, 39-летний нападающий в 17-й раз в своей карьере был включен в список номинантов на «Золотой мяч», что является рекордным показателем. Месси сыграл ключевую роль в выходе сборной Аргентины в финал чемпионата мира, забив 8 голов по ходу турнира. Несмотря на поражение в решающем матче от сборной Испании, действия нападающего получили высокую оценку экспертов.

На клубном уровне футболист также проявил себя. Опытный капитан, выступающий за «Интер Майами», внес огромный вклад в то, что команда впервые в своей истории завоевала чемпионский титул Маджор Леагуе Соккер и трофей Кампеонес Куп. В текущем сезоне он забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Историческая церемония и высокая конкуренция

Как сообщает Goal.com, церемония вручения этой престижной награды состоится в понедельник, 26 октября, на сцене лондонского театра Лондон Палладиум. Впервые в своей истории церемония награждения проводится за пределами Парижа, а именно в столице Великобритании в честь 70-летия премии.

Однако Лионелю Месси будет непросто одержать победу в борьбе за этот трофей. В список из 30 претендентов также вошли представители нового поколения мирового футбола. В частности, такие звезды, как Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем, также называются в числе главных претендентов на «Золотой мяч».

По мнению Андрея Аршавина, если судьи и эксперты будут оценивать общее влияние на сезон, то достигнутых результатов Лионеля Месси будет достаточно, чтобы вручить ему эту награду еще раз.