Самир Насри сделал громкое заявление по итогам «Золотого мяча»

·0·Спорт
Самир Насри сделал громкое заявление по итогам «Золотого мяча»

После престижной церемонии вручения награды «Золотой мяч» (Баллон д'Ор), состоявшейся 26 октября в Лондоне, в футбольном мире разгорелись серьезные споры. Бывший полузащитник клуба «Манчестер Сити» Самир Насри подверг резкой критике результаты опроса и выразил свое несогласие с тем, что Лионель Месси занял 5-е место.

Бывший французский футболист открыто заявил, что не включил бы 8-кратного обладателя «Золотого мяча» не только в пятерку лучших, но даже в десятку сильнейших футболистов мира.

«Серьезно?»: Резкие высказывания Самира Насри

В интервью изданию Те Тучлине бывший полузащитник объяснил свою позицию следующим образом:

  • Вне десятки лучших: «Серьезно? Ни Месси, ни Родри не входят в мою десятку лучших! Даже если бы Месси стал чемпионом мира, мое мнение не изменилось бы», — сказал Насри, выразив сомнение в критериях оценки опроса;

  • Критика кандидатов: Французская звезда подчеркнул, что в современном футболе при вручении индивидуальных наград теряется объективность, а авторитет определенных имен затмевает других достойных футболистов;

  • Обладатель исторического рекорда: Для справки, Лионель Месси установил абсолютный рекорд, завоевав эту награду 8 раз за свою карьеру, а также становился обладателем «Золотого мяча» в 2023 году.

Награждение в Лондоне: Триумф Кейна и новое поколение

На церемонии в Лондоне был зафиксирован ряд других неожиданных результатов:

  • Гарри Кейн на вершине: Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн провел великолепный сезон и впервые в карьере был признан лучшим футболистом мира, удостоившись главной награды;

  • Лидеры тройки лучших: Второе место занял нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, а на третью ступень пьедестала поднялся юный вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль;

  • Пятое место Месси: То, что Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», вошел в пятерку лучших, вызывает противоречивые мнения среди футбольных экспертов и бывших игроков.

Это резкое заявление Самира Насри вызвало большой резонанс в спортивных изданиях и социальных сетях, вновь подняв вопрос о справедливости системы голосования за «Золотой мяч».

Золотой мячЛионель МессиСамир НасриГарри Кейн
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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