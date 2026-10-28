Самир Насри сделал громкое заявление по итогам «Золотого мяча»

После престижной церемонии вручения награды «Золотой мяч» (Баллон д'Ор), состоявшейся 26 октября в Лондоне, в футбольном мире разгорелись серьезные споры. Бывший полузащитник клуба «Манчестер Сити» Самир Насри подверг резкой критике результаты опроса и выразил свое несогласие с тем, что Лионель Месси занял 5-е место.

Бывший французский футболист открыто заявил, что не включил бы 8-кратного обладателя «Золотого мяча» не только в пятерку лучших, но даже в десятку сильнейших футболистов мира.

«Серьезно?»: Резкие высказывания Самира Насри

В интервью изданию Те Тучлине бывший полузащитник объяснил свою позицию следующим образом:

Вне десятки лучших: «Серьезно? Ни Месси, ни Родри не входят в мою десятку лучших! Даже если бы Месси стал чемпионом мира, мое мнение не изменилось бы», — сказал Насри, выразив сомнение в критериях оценки опроса;

Критика кандидатов: Французская звезда подчеркнул, что в современном футболе при вручении индивидуальных наград теряется объективность, а авторитет определенных имен затмевает других достойных футболистов;

Обладатель исторического рекорда: Для справки, Лионель Месси установил абсолютный рекорд, завоевав эту награду 8 раз за свою карьеру, а также становился обладателем «Золотого мяча» в 2023 году.

Награждение в Лондоне: Триумф Кейна и новое поколение

На церемонии в Лондоне был зафиксирован ряд других неожиданных результатов:

Гарри Кейн на вершине: Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн провел великолепный сезон и впервые в карьере был признан лучшим футболистом мира, удостоившись главной награды;

Лидеры тройки лучших: Второе место занял нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, а на третью ступень пьедестала поднялся юный вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль;

Пятое место Месси: То, что Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», вошел в пятерку лучших, вызывает противоречивые мнения среди футбольных экспертов и бывших игроков.

Это резкое заявление Самира Насри вызвало большой резонанс в спортивных изданиях и социальных сетях, вновь подняв вопрос о справедливости системы голосования за «Золотой мяч».