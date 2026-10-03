Лионель Месси вернулся на родину, чтобы завершить карьеру в сборной Аргентины

·28·Спорт
Лионель Месси вернулся на родину, чтобы завершить карьеру в сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прибыл на родину, в Росарио, чтобы принять участие в эмоциональном прощальном матче за национальную команду. Как сообщает Goal.com, 39-летний легендарный футболист в пятницу утром в сопровождении семьи приземлился на частном самолете в международном аэропорту Ислас-Мальвинас, открывая последнюю страницу одной из самых ярких международных карьер в истории мирового футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Вернувшийся на родину раньше запланированного восьмикратный обладатель «Золотого мяча» после непродолжительного отдыха в своей частной резиденции в Фунесе направился на тренировочную базу сборной в Эсейсе, возглавляемую Лионелем Скалони. Планируется, что перед своим последним матчем капитан команды проведет всего одну совместную тренировку с партнерами по сборной.

Прощание будет организовано в особом формате

Главный тренер Лионель Скалони на предыдущей пресс-конференции прояснил график прибытия футболиста, отметив, что Лео может присоединиться к команде раньше, если пожелает. Ассоциация футбола Аргентины (АФА) разработала специальную эксклюзивную форму, чтобы достойно отметить это историческое событие. В этот специальный комплект вошли вертикальные узоры, украшенные символами Солнца мая, а также легендарная футболка с 10-м номером.

Товарищеский матч против сборной Бенина, который состоится во вторник, пройдет на переполненном стадионе в Буэнос-Айресе. Игра, на которую раскуплены все билеты, начнется в 20:00 по местному времени, на час раньше обычного. Это сделано для того, чтобы создать удобства для проведения церемонии особого чествования и прощальных мероприятий перед матчем.

Напомним, что месяц назад футболист через свою официальную страницу в Instagram объявил о завершении карьеры в сборной. Это решение было принято после того, как он достиг своего наивысшего индивидуального показателя по голам на крупном летнем турнире. После торжественного вечера в Буэнос-Айресе опытный нападающий вернется в Майами, чтобы провести оставшуюся часть сезона в Северной Америке.

Лионель МессиАргентинаФутболИнтер МайамиСборная
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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