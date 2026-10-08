Роналду ревеалед вхат каусед хим то леаве те натионал теам

·45·Спорт
Роналду ревеалед вхат каусед хим то леаве те натионал теам

Криштиану Роналду рассказал о подробностях событий, которые привели к его уходу из расположения национальной сборной. Инцидент начался перед матчем против Норвегии.

Роналду изначально знал, что не выйдет на поле в этом матче, и готовился по программе восстановления. Однако в день игры тренер попросил его быть готовым отыграть 30 минут. Футболист согласился на это предложение.

Он также провел разминку перед началом второго тайма. Но несмотря на это, Роналду так и не выпустили на поле. Футболист воспринял эту ситуацию как невыполнение тренером своего первого обещания.

В целях урегулирования ситуации стороны договорились объяснить истинные причины произошедшего на пресс-конференции. Для этого было даже подготовлено заявление, состоящее из 8 пунктов.

Однако, по мнению Роналду, тренер не озвучил на пресс-конференции согласованную информацию. Таким образом, футболист заявил, что и его второе обещание не было выполнено.

После этого Роналду принял решение покинуть расположение сборной. Сообщается, что причиной такого решения стала ситуация в матче с Норвегией и последовавшие за ней разногласия.

Криштиану РоналдуНорвегиясборнаяпресс-конференция
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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