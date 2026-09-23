Криштиану Роналду продолжит карьеру в сборной и нацелен на 1000 голов

·36·Спорт
Криштиану Роналду продолжит карьеру в сборной и нацелен на 1000 голов

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что после неудачного выступления на чемпионате мира серьезно задумывался о завершении международной карьеры, однако теперь намерен продолжать играть и достичь отметки в 1000 забитых мячей. Как сообщает Те Гуардиан, опытный форвард тщательно обдумал свое будущее и решил продлить серию своих рекордов в составе национальной команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, что сборная Португалии досрочно покинула турнир, уступив с минимальным счетом сборной Испании в напряженном и сложном матче 1/8 финала летнего чемпионата мира. После этого разочарования нападающий провел серьезный анализ своего будущего в национальной команде и оценил свои возможности.

Размышления о будущем и важная миссия в сборной

Криштиану Роналду не стал скрывать, что вероятность завершения его международной карьеры была предметом серьезных обсуждений. По словам форварда, он всегда является человеком, который размышляет о своих решениях, будущем и настоящем.

«Да, я думал об этом. Конечно, я всегда думаю о своих решениях, будущем и нынешнем положении. Я мыслитель, поэтому я здесь, и это означает, что я продолжу свою карьеру», — подчеркнул бомбардир.

Помощь молодежи и главная цель — голы

На данный момент возраст 42 года не является препятствием для легендарного футболиста. Он полон решимости приносить пользу команде не только на поле, но и за его пределами. Поддержка молодого поколения, формирующегося в сборной Португалии, стала одной из его приоритетных задач.

«Я по-прежнему верю, что могу помочь национальной сборной в достижении ее целей. Я могу принести пользу команде не только голами, но и поддержкой вне поля. В команде есть новое молодое поколение, но моя главная задача — забивать голы и помогать команде побеждать», — добавил нападающий.

Также футболист заявил, что если почувствует, что стал не нужен сборной или негативно влияет на атмосферу, то без колебаний уйдет по собственному желанию. Он отметил, что как только команда перестанет нуждаться в его услугах, он будет первым, кто уйдет.

Криштиану РоналдуПортугалияСборнаяФутболРекорд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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