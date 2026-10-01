20-летний труд Роналду выше минутной эмоции: что происходит в лагере сборной Португалии?

·42·Спорт
20-летний труд Роналду выше минутной эмоции: что происходит в лагере сборной Португалии?

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш отреагировал на шумиху, поднявшуюся после матча против Норвегии (2:1). Оставшийся в запасе на эту встречу Криштиану Роналду после финального свистка покинул поле, не попрощавшись с болельщиками на стадионе, что вызвало широкие обсуждения в прессе.

В интервью авторитетному португальскому изданию Рекорд опытный специалист подчеркнул, что в команде нет никакого раскола, и дал профессиональную оценку эмоциям капитана.

«Преданность, проявленную на протяжении 20 лет, невозможно забыть»

На вопрос журналистов о том, не подрывают ли поступки Роналду атмосферу в раздевалке и его статус лидера, Жезуш ответил резко и спокойно:

«Это всего лишь расстройство, которое длилось 10, 15, 20 секунд. Оно никоим образом не умаляет его 20-летней преданности национальной сборной. Вы можете расстроиться на несколько секунд, а через пять минут мы все вместе празднуем важную победу нашей сборной».

«Покажите мне хоть одного футболиста, который не спорил с тренером»

Тренер заявил, что выделять эту ситуацию отдельно неуместно, и добавил, что другие лидеры команды также восприняли этот инцидент как должное:

  • Внутренняя атмосфера: «От своего имени, от имени Бернарду Силвы и Бруну Фернандеша могу сказать, что никто не придает этому вопросу большого значения»;

  • Футболная правда: «Такие ситуации случаются у всех. Можете ли вы назвать мне хоть одного игрока в мире, у которого никогда не было проблем с тренером, который хоть раз не вступал в конфликт и не обижался на себя или на наставника?»;

  • Взгляд в будущее: «Это обычные процессы, с которыми сталкивается каждый человек в спорте и в жизни. Главное — смотреть на события шире и продолжать двигаться вперед».

Хотя эти спокойные и дипломатические ответы Жезуша были направлены на снижение напряжения в лагере сборной Португалии, дальнейшая роль Роналду в команде останется в центре внимания болельщиков и СМИ.

Жорже ЖезушКриштиану Роналдусборная ПортугалииНорвегия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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