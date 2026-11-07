Гарри Кейн заключил новый контракт с «Баварией» и стал самым высокооплачиваемым футболистом

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн подписал новый контракт с немецким грандом, получив статус футболиста с самой высокой гарантированной зарплатой на всем европейском континенте.

Великобритания: по данным авторитетного издания The Athletic, новое соглашение стало рекордным в финансовом плане не только для мюнхенского клуба, но и для современного европейского футбола в целом.

Самый дорогой контракт в истории «Баварии»: цифры и сроки

Условия обновленного соглашения еще больше укрепили лидерские позиции нападающего в команде:

Гарантированная рекордная зарплата: Согласно новому контракту, 33-летний форвард будет получать не менее 25 миллионов евро гарантированной зарплаты в год до вычета налогов;

Чистая сумма без бонусов: Аналитики подчеркивают, что в рейтинге учитывалась только строго гарантированная зарплата, без учета дополнительных бонусов за голы, трофеи и личные достижения;

Контракт до 2029 года: «Бавария» официально объявила о продлении контракта сегодня днем. Если предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2027 года, то теперь стороны продлили сотрудничество до 30 июня 2029 года.

Феномен бомбардира и вершина «Золотого мяча»

С момента перехода из лондонского «Тоттенхэма» в Мюнхен в августе 2023 года Гарри Кейн демонстрирует феноменальную результативность:

Поразительная статистика: В составе немецкого клуба нападающий провел в общей сложности 161 официальный матч во всех турнирах, забив 156 голов и отдав 40 результативных передач;

Завоеванные трофеи: В составе мюнхенцев английская звезда дважды становился чемпионом Бундеслиги, поднимал над головой Кубок Германии и дважды выигрывал Суперкубок Германии;

Абсолютное признание: Благодаря своей фантастической форме, Гарри Кейн недавно — в октябре 2026 года — впервые в карьере был удостоен высшей индивидуальной награды в мировом футболе — премии «Золотой мяч» (Баллон д'Ор).

Это масштабное финансовое решение еще раз наглядно доказало, что руководство «Баварии» полностью доверяет своему главному нападающему и амбициям команды на будущие чемпионские титулы.