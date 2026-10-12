«Фрайбург» вырвал победу на 85-й минуте и поднялся на 1-е место

Немецкая Бундеслига подошла к концу матчей 5-го тура. Центральным событием тура стали бескомпромиссная воля клуба «Фрайбург» и его выход на самую верхнюю строчку турнирной таблицы. Несмотря на то, что команда осталась в меньшинстве на поле, она одержала важную победу над «Шальке» со счетом 2:1.

Кроме того, в другом интересном поединке тура «Кельн» на своем поле одолел менхенгладбахскую «Боруссию», переживающую тяжелые времена.

Драматичная победа «Фрайбурга»: Красная карточка и гол на 85-й минуте

В матче на поле «Фрайбурга» стороны продемонстрировали болельщикам настоящую борьбу и драму:

Обмен быстрыми голами: Уже на 10-й минуте Максимилиан Эггештайн вывел хозяев вперед, а на 30-й минуте Кенан Караман восстановил равновесие, сделав счет 1:1;

Удаление и испытание: На 64-й минуте игрок «Фрайбурга» Сузуки получил красную карточку и был удален с поля, в результате чего хозяева были вынуждены провести оставшуюся часть встречи в меньшинстве;

Решающий удар Гото: Не сдавшиеся хозяева поля, несмотря на то, что остались в меньшинстве, забили победный мяч на 85-й минуте благодаря точному удару Кенто Гото (2:1);

Рывок в турнирной таблице: Набрав после этой победы 13 очков, «Фрайбург» стал единоличным лидером Бундеслиги. Потерпевший поражение «Шальке» с 5 очками остался на 13-м месте.

«Кельн» уверенно сыграл дома, «Боруссия М» в глубоком кризисе

В еще одном противостоянии тура превратившаяся в аутсайдера менхенгладбахская команда приняла очередной удар:

Победа со счетом 2:1: Гости смогли ответить лишь одним точным ударом (Джо Скалли на 39-й минуте) на мячи Йоханнессона на 26-й минуте и Аль Малы на 67-й минуте в составе «Кельна»;

Безвыигрышная серия аутсайдера: Набрав 7 очков после 5 туров, «Кельн» расположился на 10-й строчке таблицы. А «Боруссия М», не набравшая ни одного очка (0 очков) с начала сезона, остается на самом последнем, 18-м месте соревнования.

5-й тур Бундеслиги оказался богат на неожиданные результаты, а добытая «Фрайбургом» победа в меньшинстве свидетельствует о высоких целях команды в текущем сезоне.