«Фрайбург» вырвал победу на 85-й минуте и поднялся на 1-е место
Немецкая Бундеслига подошла к концу матчей 5-го тура. Центральным событием тура стали бескомпромиссная воля клуба «Фрайбург» и его выход на самую верхнюю строчку турнирной таблицы. Несмотря на то, что команда осталась в меньшинстве на поле, она одержала важную победу над «Шальке» со счетом 2:1.
Кроме того, в другом интересном поединке тура «Кельн» на своем поле одолел менхенгладбахскую «Боруссию», переживающую тяжелые времена.
Драматичная победа «Фрайбурга»: Красная карточка и гол на 85-й минуте
В матче на поле «Фрайбурга» стороны продемонстрировали болельщикам настоящую борьбу и драму:
Обмен быстрыми голами: Уже на 10-й минуте Максимилиан Эггештайн вывел хозяев вперед, а на 30-й минуте Кенан Караман восстановил равновесие, сделав счет 1:1;
Удаление и испытание: На 64-й минуте игрок «Фрайбурга» Сузуки получил красную карточку и был удален с поля, в результате чего хозяева были вынуждены провести оставшуюся часть встречи в меньшинстве;
Решающий удар Гото: Не сдавшиеся хозяева поля, несмотря на то, что остались в меньшинстве, забили победный мяч на 85-й минуте благодаря точному удару Кенто Гото (2:1);
Рывок в турнирной таблице: Набрав после этой победы 13 очков, «Фрайбург» стал единоличным лидером Бундеслиги. Потерпевший поражение «Шальке» с 5 очками остался на 13-м месте.
«Кельн» уверенно сыграл дома, «Боруссия М» в глубоком кризисе
В еще одном противостоянии тура превратившаяся в аутсайдера менхенгладбахская команда приняла очередной удар:
Победа со счетом 2:1: Гости смогли ответить лишь одним точным ударом (Джо Скалли на 39-й минуте) на мячи Йоханнессона на 26-й минуте и Аль Малы на 67-й минуте в составе «Кельна»;
Безвыигрышная серия аутсайдера: Набрав 7 очков после 5 туров, «Кельн» расположился на 10-й строчке таблицы. А «Боруссия М», не набравшая ни одного очка (0 очков) с начала сезона, остается на самом последнем, 18-м месте соревнования.
5-й тур Бундеслиги оказался богат на неожиданные результаты, а добытая «Фрайбургом» победа в меньшинстве свидетельствует о высоких целях команды в текущем сезоне.
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