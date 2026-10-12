«Фрайбург» вырвал победу на 85-й минуте и поднялся на 1-е место

·63·Спорт
«Фрайбург» вырвал победу на 85-й минуте и поднялся на 1-е место

Немецкая Бундеслига подошла к концу матчей 5-го тура. Центральным событием тура стали бескомпромиссная воля клуба «Фрайбург» и его выход на самую верхнюю строчку турнирной таблицы. Несмотря на то, что команда осталась в меньшинстве на поле, она одержала важную победу над «Шальке» со счетом 2:1.

Кроме того, в другом интересном поединке тура «Кельн» на своем поле одолел менхенгладбахскую «Боруссию», переживающую тяжелые времена.

Драматичная победа «Фрайбурга»: Красная карточка и гол на 85-й минуте

В матче на поле «Фрайбурга» стороны продемонстрировали болельщикам настоящую борьбу и драму:

  • Обмен быстрыми голами: Уже на 10-й минуте Максимилиан Эггештайн вывел хозяев вперед, а на 30-й минуте Кенан Караман восстановил равновесие, сделав счет 1:1;

  • Удаление и испытание: На 64-й минуте игрок «Фрайбурга» Сузуки получил красную карточку и был удален с поля, в результате чего хозяева были вынуждены провести оставшуюся часть встречи в меньшинстве;

  • Решающий удар Гото: Не сдавшиеся хозяева поля, несмотря на то, что остались в меньшинстве, забили победный мяч на 85-й минуте благодаря точному удару Кенто Гото (2:1);

  • Рывок в турнирной таблице: Набрав после этой победы 13 очков, «Фрайбург» стал единоличным лидером Бундеслиги. Потерпевший поражение «Шальке» с 5 очками остался на 13-м месте.

«Кельн» уверенно сыграл дома, «Боруссия М» в глубоком кризисе

В еще одном противостоянии тура превратившаяся в аутсайдера менхенгладбахская команда приняла очередной удар:

  • Победа со счетом 2:1: Гости смогли ответить лишь одним точным ударом (Джо Скалли на 39-й минуте) на мячи Йоханнессона на 26-й минуте и Аль Малы на 67-й минуте в составе «Кельна»;

  • Безвыигрышная серия аутсайдера: Набрав 7 очков после 5 туров, «Кельн» расположился на 10-й строчке таблицы. А «Боруссия М», не набравшая ни одного очка (0 очков) с начала сезона, остается на самом последнем, 18-м месте соревнования.

5-й тур Бундеслиги оказался богат на неожиданные результаты, а добытая «Фрайбургом» победа в меньшинстве свидетельствует о высоких целях команды в текущем сезоне.

ФрайбургШалькеКельнБундеслига 5-й тур
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Боруссия Дортмунд отправила предложение по Саиду Эль-Мала: сделка не состояласьБоруссия Дортмунд отправила предложение по Саиду Эль-Мала: сделка не состоялась24 июля 14:34Первая отставка в Бундеслиге!: Ойген Польски уволен после разгромного пораженияПервая отставка в Бундеслиге!: Ойген Польски уволен после разгромного поражения13 сентября 21:32«Боруссия Дортмунд» одержала крупную победу в своем 1000-м домашнем матче«Боруссия Дортмунд» одержала крупную победу в своем 1000-м домашнем матче28 апреля 05:00Фрайбург крупно проиграл в Дортмунде со счетом 4:0Фрайбург крупно проиграл в Дортмунде со счетом 4:026 апреля 22:40Суперкамбэк «Вердера» после 0:2: безумие в Мёнхенгладбахе, ничья во ФранкфуртеСуперкамбэк «Вердера» после 0:2: безумие в Мёнхенгладбахе, ничья во Франкфурте19 сентября 22:00Сенсационные результаты 3-го тура Бундеслиги — смена лидеровСенсационные результаты 3-го тура Бундеслиги — смена лидеров12 сентября 20:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове