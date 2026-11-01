Команда Бектемира Меликузиева объяснила, почему разрешила Мунгии провести бой за пояс

В профессиональном боксе в суперсреднем весе произошли неожиданные закулисные события. В то время как узбекистанский мастер кожаной перчатки Бектемир Меликузиев является официальным обязательным претендентом на чемпионский пояс WBA, организация предоставила Хайме Мунгии специальное разрешение на проведение титульного боя против Никиты Зона. Это решение вызвало множество вопросов в мире бокса.

Согласно информации, предоставленной инсайдером Джалолом Ахмедовым, группа менеджеров Меликузиева подробно раскрыла, что стало причиной этой ситуации и на каких условиях было дано согласие.

Фактор Альвареса и Аль аш-Шейха: почему WBA пошла на уступки?

Как выяснилось, инициатива организовать поединок между Мунгией и Зоном именно в статусе чемпионского исходила от самых влиятельных фигур мирового бокса:

Официальная просьба организаторов: Суперзвезда Сауль «Канело» Альварес и глава Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх напрямую обратились к руководству WBA с просьбой выставить чемпионский пояс на этот бой;

Интересы WBA: Организация не хотела портить отношения с такими могущественными партнерами, как Альварес и Аль аш-Шейх, и в итоге выбрала путь достижения договоренности с командой Меликузиева на определенных условиях.

Что было бы, если бы узбекский боксер ответил отказом?

Менеджеры пояснили, что если бы сторона Меликузиева категорически отвергла это предложение, ситуация могла бы развиваться по неблагоприятным для Бектемира сценариям:

Бой Мунгия — Зон мог бы пройти как обычный рейтинговый поединок; Самая опасная вероятность: Мунгии могли присвоить статус «суперчемпиона» WBA, а Бектемиру грозил риск получения предложения о бое за вакантный «регулярный» пояс.

Решающее условие: Меликузиев выйдет на ринг против победителя

В таких сложных условиях Бектемир Меликузиев и его команда приняли наиболее выгодное решение, глядя в будущее. В обмен на разрешение они потребовали от организации и инвесторов официальную письменную гарантию:

Основное условие: Боксер, победивший в бою Хайме Мунгии и Никиты Зона, обязан провести свой следующий поединок без каких-либо исключений именно против Бектемира Меликузиева.

Таким образом, узбекистанский мастер кожаной перчатки сохранил свой статус обязательного претендента №1 и гарантировал себе право на абсолютный бой за чемпионский пояс мира в следующей очереди.