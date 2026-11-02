«Сбежавший» от Бектемира Хайме Мунгия откровенно высказался о драматичном бое против Никиты Зона

Чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Хайме Мунгия дал объективную оценку своему выступлению после сложного и неожиданно драматичного поединка против россиянина Никиты Зона.

Мексиканская звезда, сохранивший свой пояс единогласным решением судей (116-112, 117-111, 117-111), в интервью телеканалу ДАЗН назвал свои действия в ринге средними и откровенно признался, что поставил бы себе всего 6 или 7 баллов по 10-балльной шкале.

«Он уронил меня, я уронил его»: как прошел бой?

Защита титула, которая на бумаге казалась легкой, на деле стала для чемпиона настоящим испытанием:

«Было непросто»: Мунгия не стал скрывать, что соперник оказал жесткое сопротивление: «Было непросто. В какой-то момент ситуация стала крайне напряженной, но я справился, и это главное... Он отправил меня в нокдаун, затем я его, после чего я снова проявил неосторожность, и он снова нанес удар»;

Неудовлетворенность своей игрой: Боксер подчеркнул, что ему еще предстоит работать над ошибками: «Я бы оценил себя на 6 или 7 баллов из 10. Некоторые наши планы не сработали, а что-то я сам не смог реализовать. Но главное, что я победил. Скоро вернусь к тренировкам и продолжу свой путь».

Бектемир Меликузиев: план «побега» и опасность в ринге

Основной ажиотаж вокруг этого боя был напрямую связан с выбором соперника:

Обязательный претендент остался в стороне: Изначально Мунгия должен был защищать свой чемпионский пояс против официального и обязательного претендента по версии WBA — узбекского мастера кожаной перчатки Бектемира Меликузиева ;

Тактика «более легкого» соперника: Однако команда мексиканского боксера, избегая столкновения с опасным Меликузиевым, выбрала в качестве оппонента Никиту Зона, который занимал лишь 9-е место в рейтинге и проводил всего лишь свой 14-й бой на профессиональном ринге, получив разрешение на добровольную защиту;

Шаг до сенсации в 6-м раунде: Этот выбор не стал легкой прогулкой. Зон, заставший чемпиона врасплох в первых раундах, был очень близок к нокауту, особенно в 6-м раунде. Получив серьезные удары и оказавшись в тяжелом положении, Мунгия выстоял лишь потому, что российскому боксеру не хватило опыта, чтобы «добить» его;

Опыт во второй половине: Во второй половине боя активность Зона, столкнувшегося с физической усталостью, снизилась, и Мунгия за счет точных атак вышел вперед по очкам, сохранив свой пояс.

Ожидается, что теперь вопрос об обязательной защите чемпионского пояса WBA снова выйдет на повестку дня, и поединок с Бектемиром Меликузиевым станет неизбежным.