ФИФА оказалась втянута в скандал со скрытыми от общественности дополнительными доходами Джанни Инфантино

Вокруг президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино разгорается серьезный финансовый скандал. Как сообщает авторитетное британское издание Те Тимес, международная организация скрыла от официальной финансовой отчетности дополнительные выплаты своему руководителю на сумму почти 1,5 миллиона евро.

После обнародования этих скрытых доходов внутри ФИФА выдвигаются жесткие требования о проведении независимого расследования и привлечении руководства организации к ответственности.

4,6 миллиона в отчете и «невидимые» миллионы

Финансовые цифры, оказавшиеся в центре скандала, выглядят следующим образом:

Официально заявленный доход: В опубликованном финансовом отчете ФИФА за 2024 год годовой доход Джанни Инфантино зафиксирован на уровне 4,6 миллиона евро ;

Скрытая выплата через дочернюю компанию: Однако через дочернюю компанию «ФВК2026 УС Инк» , отвечающую за организацию и управление чемпионатом мира 2026 года, президенту было выплачено еще около 1,5 миллиона евро , которые не были внесены в официальные финансовые документы и скрыты от общественности;

Роскошный образ жизни в Майами: По данным источников, эти неофициально объявленные средства могли быть потрачены на покрытие расходов на роскошный и дорогой образ жизни Инфантино в Майами (США).

«Это открытое нарушение правил» — резкие заявления

Бывший председатель Комитета по управлению ФИФА Мигель Мадуро потребовал незамедлительного проведения независимого и беспристрастного расследования в связи с данной ситуацией:

Действия, противоречащие уставу: «Если он тайно получает дополнительные выплаты от структур и компаний, связанных с ФИФА, это является открытым и грубым нарушением действующих правил организации», — заявил Мадуро;

Требование прозрачности: Бывший чиновник подчеркнул, что устав ФИФА требует полной прозрачности в отношении всех финансовых процессов и любых средств, выплачиваемых руководителям, а подобные случаи наносят ущерб репутации организации.

В настоящее время международная спортивная общественность и финансовые эксперты ждут от официальных лиц ФИФА официального ответа и объяснений по поводу обнародованных скрытых денежных потоков.