Ужасная трагедия: нападающий «Тенерифе» скончался после столкновения с вратарем (видео)

Испанский и мировой футбол понесли тяжелую утрату. 30-летний нападающий клуба «Тенерифе», выступающего в Сегунде (второй дивизион Испании), Хесус де Мигель (Джесус де Мигуел Аламеда) скончался утром 3 ноября в отделении реанимации после получения тяжелых травм.

Жуткий инцидент произошел вечером 2 ноября на стадионе «Эстадио Элиодоро Родригес Лопес» на Канарских островах во время матча между «Тенерифе» и «Андоррой». При счете 2:2, когда уже шло добавленное арбитром время, де Мигель устремился вперед, чтобы забить победный гол.

Опасный прыжок вратаря и остановка сердца на поле

Столкновение, ставшее роковым для нападающего, произошло за считанные секунды:

Выход из ворот: Пытаясь прервать мяч, направленный за спины защитников, голкипер гостей Хесус Овоно далеко покинул свою штрафную площадь, выбежав почти к центральному кругу;

Жесткое столкновение: Вратарь, стремясь завладеть мячом в воздухе, прыгнул, выставив колено вперед, и столкнулся с де Мигелем, который бежал на большой скорости. Удар пришелся непосредственно в область грудной клетки и головы нападающего;

Потеря сознания: От силы удара де Мигель мгновенно потерял сознание и рухнул на газон. Врачи более пяти минут оказывали ему первую помощь на поле, после чего футболиста экстренно погрузили на носилки и доставили в машину скорой помощи;

Красная карточка и остановка матча: Вратарь, грубо нарушивший правила, получил прямую красную карточку, а главный судья, посовещавшись с представителями обеих команд, принял решение досрочно остановить встречу;

Остановка сердца по пути: По данным клуба «Тенерифе», сердце футболиста остановилось, когда его везли в клинику. Медицинскому персоналу удалось восстановить сердечную деятельность и поместить его в отделение интенсивной терапии.

Надежда, угасшая за одну ночь

Сначала из больницы поступали обнадеживающие новости — вечером 2 ноября клуб сообщил, что состояние футболиста, несмотря на тяжесть, стабилизировалось. Однако глубокой ночью ситуация резко ухудшилась:

Ухудшение неврологического состояния: Утром во вторник неврологические показатели де Мигеля критически снизились;

Официальное соболезнование: Утром 3 ноября врачи констатировали его биологическую смерть. «Мы пребываем в полном шоке, с комом в горле мы не можем поверить в случившееся. Клуб «Тенерифе» с глубокой скорбью сообщает о трагической кончине Хесуса де Мигеля Аламеды», — говорится в официальном заявлении клуба.

Испания и УЕФА в трауре: все матчи отложены

Смерть футболиста от травм, полученных непосредственно на поле, потрясла международное спортивное сообщество:

Отмена матчей: Королевская испанская футбольная федерация (РФЭФ) приостановила все официальные матчи, запланированные на 3 ноября, включая игры Кубка страны среди мужчин и женщин, а также презентацию молодежной сборной;

Минута молчания в еврокубках: УЕФА дал указание объявить минуту молчания перед всеми матчами Лиги чемпионов и других континентальных турниров на текущей неделе.

Хесус де Мигель, воспитанник мадридского футбола, начал свою карьеру в системе «Леганеса», а летом 2025 года перешел в «Тенерифе». В прошлом сезоне он забил 11 голов за «Кастельон», внеся большой вклад в выход команды во второй дивизион. Этот трагический матч стал последним в его жизни.