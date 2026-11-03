Ужасная трагедия: нападающий «Тенерифе» скончался после столкновения с вратарем (видео)

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Ужасная трагедия: нападающий «Тенерифе» скончался после столкновения с вратарем (видео)
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  • 30-летний нападающий клуба «Тенерифе»
  • Хесус де Мигель скончался 3 ноября в больнице после получения тяжелых травм в матче против «Андорры»
  • 2 ноября.
  • Инцидент произошел в добавленное время, когда вратарь Хесус Овоно вышел из ворот и столкнулся с нападающим в воздуhe. В результате этого столкновения де Мигель получил серьезные травмы.

Испанский и мировой футбол понесли тяжелую утрату. 30-летний нападающий клуба «Тенерифе», выступающего в Сегунде (второй дивизион Испании), Хесус де Мигель (Джесус де Мигуел Аламеда) скончался утром 3 ноября в отделении реанимации после получения тяжелых травм.

Жуткий инцидент произошел вечером 2 ноября на стадионе «Эстадио Элиодоро Родригес Лопес» на Канарских островах во время матча между «Тенерифе» и «Андоррой». При счете 2:2, когда уже шло добавленное арбитром время, де Мигель устремился вперед, чтобы забить победный гол.

Опасный прыжок вратаря и остановка сердца на поле

Столкновение, ставшее роковым для нападающего, произошло за считанные секунды:

  • Выход из ворот: Пытаясь прервать мяч, направленный за спины защитников, голкипер гостей Хесус Овоно далеко покинул свою штрафную площадь, выбежав почти к центральному кругу;

  • Жесткое столкновение: Вратарь, стремясь завладеть мячом в воздухе, прыгнул, выставив колено вперед, и столкнулся с де Мигелем, который бежал на большой скорости. Удар пришелся непосредственно в область грудной клетки и головы нападающего;

  • Потеря сознания: От силы удара де Мигель мгновенно потерял сознание и рухнул на газон. Врачи более пяти минут оказывали ему первую помощь на поле, после чего футболиста экстренно погрузили на носилки и доставили в машину скорой помощи;

  • Красная карточка и остановка матча: Вратарь, грубо нарушивший правила, получил прямую красную карточку, а главный судья, посовещавшись с представителями обеих команд, принял решение досрочно остановить встречу;

  • Остановка сердца по пути: По данным клуба «Тенерифе», сердце футболиста остановилось, когда его везли в клинику. Медицинскому персоналу удалось восстановить сердечную деятельность и поместить его в отделение интенсивной терапии.

Надежда, угасшая за одну ночь

Сначала из больницы поступали обнадеживающие новости — вечером 2 ноября клуб сообщил, что состояние футболиста, несмотря на тяжесть, стабилизировалось. Однако глубокой ночью ситуация резко ухудшилась:

  • Ухудшение неврологического состояния: Утром во вторник неврологические показатели де Мигеля критически снизились;

  • Официальное соболезнование: Утром 3 ноября врачи констатировали его биологическую смерть. «Мы пребываем в полном шоке, с комом в горле мы не можем поверить в случившееся. Клуб «Тенерифе» с глубокой скорбью сообщает о трагической кончине Хесуса де Мигеля Аламеды», — говорится в официальном заявлении клуба.

Испания и УЕФА в трауре: все матчи отложены

Смерть футболиста от травм, полученных непосредственно на поле, потрясла международное спортивное сообщество:

  • Отмена матчей: Королевская испанская футбольная федерация (РФЭФ) приостановила все официальные матчи, запланированные на 3 ноября, включая игры Кубка страны среди мужчин и женщин, а также презентацию молодежной сборной;

  • Минута молчания в еврокубках: УЕФА дал указание объявить минуту молчания перед всеми матчами Лиги чемпионов и других континентальных турниров на текущей неделе.

Хесус де Мигель, воспитанник мадридского футбола, начал свою карьеру в системе «Леганеса», а летом 2025 года перешел в «Тенерифе». В прошлом сезоне он забил 11 голов за «Кастельон», внеся большой вклад в выход команды во второй дивизион. Этот трагический матч стал последним в его жизни.

Хесус де МигельТенерифеиспанский футбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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