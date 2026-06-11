Официально стартовал чемпионат мира по футболу 2026 года, который принимают три крупнейшие страны Северной Америки — США, Канада и Мексика. В преддверии этого исторического турнира, которого с нетерпением ждала вся планета, состоялась специальная пресс-конференция с участием президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Глава ФИФА призвал представителей СМИ и журналистов немного отвлечься от политических споров вокруг турнира, сосредоточив внимание на магии футбола и его освещении.

На пресс-конференции Джанни Инфантино с большой радостью объявил о начале настоящего футбольного карнавала для всего мира:

«Эти дни — время настоящей радости и грандиозного футбольного праздника для всего человечества. Я очень счастлив, что уже через несколько часов официальный мяч турнира будет введен в игру с центра поля. В конце же победителю будет вручен самый главный трофей в мире. Это самый привлекательный и удивительный кубок на планете. Он считается бесценным трофеем, дарящим прекрасные мечты миллионам людей по всему миру. Надеюсь, что во время турнира мы сможем отложить в сторону различные конфликты и хотя бы немного поговорить о чистом футболе. Ведь все мы собрались здесь именно для того, чтобы насладиться этим прекрасным видом спорта, не так ли?», — сказал президент ФИФА, обращаясь к представителям СМИ.

При этом глава ФИФА твердо подчеркнул, что нисколько не жалеет о проведении турнира на территории США. По его мнению, наличие организационных проблем на спортивных мероприятиях такого глобального масштаба — естественное явление:

«Определенные проблемы в организационных вопросах существуют не только в США, но и в Канаде и Мексике. Для события такого масштаба это абсолютно обычный и ожидаемый процесс. Наверное, невозможно решить их все в один миг», — отметил он.

В ходе пресс-конференции журналисты задали вопрос об одной из самых болезненных тем вокруг мундиаля — о том, что одного из самых сильных и опытных судей Африканского континента, представителя Сомали, не впустили на территорию США. Инфантино отреагировал на эту ситуацию по-особенному и спокойно:

«Иногда нужно правильно оценивать ситуацию и немного отдохнуть. Мы не короли всего мира, управляющие правительствами стран или местными полицейскими системами», — намекнул глава ФИФА на то, что не может вмешиваться во внутреннее законодательство и меры безопасности государств.

Стоит напомнить, что перед турниром распространялись сообщения о том, что некоторые известные футболисты (включая сборные Узбекистана и Бразилии), а также официальные судьи, пересекающие границу США, проходят чрезмерно строгие и усиленные проверки безопасности в аэропортах, словно опасные преступники. Один из самых авторитетных судей Африки и вовсе не был допущен в страну из-за визовых ограничений. Несмотря на это, руководство ФИФА выражает уверенность, что чистая спортивная борьба на зеленом газоне вскоре заставит забыть об этих внутренних проблемах.

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