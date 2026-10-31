Те, кто «отправил в отставку» Кэррика: кто получил самые низкие оценки в матче против «Челси»?

·78·Спорт
Те, кто «отправил в отставку» Кэррика: кто получил самые низкие оценки в матче против «Челси»?

С нынешним составом «Манчестер Юнайтед» становится всё сложнее представить будущее клуба. У футболистов практически не заметно желания самоотверженно бороться на поле, большинство звезд выступают значительно ниже своего потенциала. В результате команда проиграла в третий раз подряд — разница мячей в последних трех встречах достигла ужасающих 1:9.

После поражения от «Челси» со счетом 0:2 аналитики «Евро-футбола» выставили оценки игрокам команды Майкла Кэррика по десятибалльной системе (каждый игрок начинал матч с 6 баллов). Ниже представлен анализ показателей четырех главных антигероев, которые превратились в свою тень на поле и потянули команду ко дну.

1. Лисандро Мартинес — 2,0 балла (Красная карточка и пенальти)

Действиям аргентинского центрального защитника в этом матче нет никаких оправданий в профессиональном футболе:

  • Первый удар и нервозность: В эпизоде с первым пропущенным голом, не сумев догнать Моргана Роджерса, он в сердцах грубо сбил соперника, за что был наказан желтой карточкой;

  • Удаление, решившее судьбу матча: Вскоре после этого он откровенно ударил локтем в лицо Фофана в собственной штрафной площади. В результате он получил прямую красную карточку, покинул поле и стал виновником назначения пенальти в свои ворота.

2. Бруну Фернандеш — 2,0 балла (30 потерь мяча и упущенная возможность)

Португальский капитан, который перед игрой в прессе призывал команду бороться до конца ради тренера Майкла Кэррика, на деле поставил наставника на грань отставки:

  • Систематические ошибки: На протяжении всего матча он потерял мяч 30 раз, установив антирекорд по ошибкам;

  • Передачи в опасной зоне: Трижды терял мяч в центре поля, открывая путь для опасных контратак соперника (после одной из таких ошибок Эстевао забил гол, но офсайд спас Фернандеша);

  • Неумение при пенальти: Несмотря на очень удобную возможность забить с 11-метровой отметки, он отправил мяч выше перекладины.

3. Брайан Мбемо — 3,0 балла (Ошибка, приведшая к голу)

Хотя «Манчестер Юнайтед» провел первый тайм уверенно, в начале второй половины именно небрежные действия Мбемо разрушили все планы команды:

  • Ошибка, приведшая к голу соперника: Из-за того, что он слишком долго держал мяч в центре, Ромео Лавия отобрал его, что привело к контратаке «Челси», открывшей счет;

  • Удар в перекладину: Позже у него была возможность исправить свою ошибку, нанеся удар из очень выгодной позиции, но он попал в перекладину, упустив шанс.

4. Карлос Балеба — 3,0 балла (Полный провал в опорной зоне)

Балеба, который наряду с Мбемо проявил пассивность при защите во время первого гола, полностью отдал центр поля:

  • Неустойчивость к прессингу: Полностью проиграл дуэль в центральной полузащите паре Мойсес Кайседо и Ромео Лавия — вступил в 6 единоборств и 5 раз был оттеснен от мяча;

  • Низкая точность передач: Каждая третья передача доставалась сопернику (ошибся в 10 из 30 передач) и дважды грубо нарушил правила.

Такая разобщенность в центре поля и линии защиты привела «Манчестер Юнайтед» к глубокому кризису. Ожидается, что руководство в ближайшее время примет окончательное решение по судьбе Кэррика.

Манчестер ЮнайтедЧелсиМайкл КэррикАнглийская Премьер-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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