Последний шанс для Майкла Кэррика: как руководство «МЮ» намерено решить кризис?

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Последний шанс для Майкла Кэррика: как руководство «МЮ» намерено решить кризис?

После провального старта в Английской Премьер-лиге, когда многие ожидали экстренной отставки главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика, совет директоров клуба выбрал совершенно иной путь. Как сообщает авторитетное издание BBC, руководство клуба вместо расторжения контракта с 45-летним специалистом утверждает план экстренного усиления его действующего тренерского штаба.

Предложение из «Баварии»: вернется ли Аарон Дэнкс на «Олд Траффорд»?

В качестве основного кандидата на усиление штаба рассматривается Аарон Дэнкс, который в настоящее время работает главным помощником Венсана Компани в немецкой «Баварии». Ранее Дэнкс работал бок о бок с Кэрриком в «Мидлсбро», и их тактическое взаимопонимание высоко ценится.

На самом деле, план привлечения Дэнкса в «МЮ» рассматривался еще во время летнего трансферного окна. Теперь же, в период кризиса, клуб намерен восстановить игровую дисциплину, добавив в команду Кэррика проверенного специалиста, которому он доверяет.

Показатель / Информация

Положение «Манчестер Юнайтед» после 10-го тура АПЛ

Занимаемое место

18-е место (зона вылета в Чемпионшип)

Набранные очки

Всего 8 очков после 10 игр

Статистика результатов

1 победа, 5 ничьих, 4 поражения

Решение руководства

Не отставка, а усиление тренерского штаба

Основной новый кандидат

Аарон Дэнкс (из тренерского штаба «Баварии»)

Источник

BBC Sportс

«Клуб сохраняет доверие к Кэррику, однако эпоха единоличных решений закончилась — руководство намерено срочно реформировать тактический штаб, чтобы спасти команду от катастрофы и вылета в низший дивизион».

Угроза 18-го места и последний шанс

Нахождение на 18-м месте с единственной победой после 10 туров Премьер-лиги является одним из самых ужасных антирекордов для манчестерского клуба за последние десятилетия. Несмотря на это, руководство клуба опасается, что смена главного тренера в середине сезона может привести к новому хаосу.

Для Кэррика потенциальный приход Аарона Дэнкса может стать не только тактическим спасением, но и последним шансом сохранить свое кресло. Если после расширения тренерского штаба результаты не изменятся в лучшую сторону, руководство будет вынуждено принять радикальные меры.

Как вы считаете, сможет ли «МЮ» выбраться из нижней части турнирной таблицы, не меняя тренера, а лишь обновив его помощников? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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