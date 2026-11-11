Последний шанс для Майкла Кэррика: как руководство «МЮ» намерено решить кризис?
После провального старта в Английской Премьер-лиге, когда многие ожидали экстренной отставки главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика, совет директоров клуба выбрал совершенно иной путь. Как сообщает авторитетное издание BBC, руководство клуба вместо расторжения контракта с 45-летним специалистом утверждает план экстренного усиления его действующего тренерского штаба.
Предложение из «Баварии»: вернется ли Аарон Дэнкс на «Олд Траффорд»?
В качестве основного кандидата на усиление штаба рассматривается Аарон Дэнкс, который в настоящее время работает главным помощником Венсана Компани в немецкой «Баварии». Ранее Дэнкс работал бок о бок с Кэрриком в «Мидлсбро», и их тактическое взаимопонимание высоко ценится.
На самом деле, план привлечения Дэнкса в «МЮ» рассматривался еще во время летнего трансферного окна. Теперь же, в период кризиса, клуб намерен восстановить игровую дисциплину, добавив в команду Кэррика проверенного специалиста, которому он доверяет.
Показатель / Информация
Положение «Манчестер Юнайтед» после 10-го тура АПЛ
Занимаемое место
18-е место (зона вылета в Чемпионшип)
Набранные очки
Всего 8 очков после 10 игр
Статистика результатов
1 победа, 5 ничьих, 4 поражения
Решение руководства
Не отставка, а усиление тренерского штаба
Основной новый кандидат
Аарон Дэнкс (из тренерского штаба «Баварии»)
Источник
BBC Sportс
«Клуб сохраняет доверие к Кэррику, однако эпоха единоличных решений закончилась — руководство намерено срочно реформировать тактический штаб, чтобы спасти команду от катастрофы и вылета в низший дивизион».
Угроза 18-го места и последний шанс
Нахождение на 18-м месте с единственной победой после 10 туров Премьер-лиги является одним из самых ужасных антирекордов для манчестерского клуба за последние десятилетия. Несмотря на это, руководство клуба опасается, что смена главного тренера в середине сезона может привести к новому хаосу.
Для Кэррика потенциальный приход Аарона Дэнкса может стать не только тактическим спасением, но и последним шансом сохранить свое кресло. Если после расширения тренерского штаба результаты не изменятся в лучшую сторону, руководство будет вынуждено принять радикальные меры.
Как вы считаете, сможет ли «МЮ» выбраться из нижней части турнирной таблицы, не меняя тренера, а лишь обновив его помощников? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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