Последний шанс для Майкла Кэррика: как руководство «МЮ» намерено решить кризис?

После провального старта в Английской Премьер-лиге, когда многие ожидали экстренной отставки главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика, совет директоров клуба выбрал совершенно иной путь. Как сообщает авторитетное издание BBC, руководство клуба вместо расторжения контракта с 45-летним специалистом утверждает план экстренного усиления его действующего тренерского штаба.

Предложение из «Баварии»: вернется ли Аарон Дэнкс на «Олд Траффорд»?

В качестве основного кандидата на усиление штаба рассматривается Аарон Дэнкс, который в настоящее время работает главным помощником Венсана Компани в немецкой «Баварии». Ранее Дэнкс работал бок о бок с Кэрриком в «Мидлсбро», и их тактическое взаимопонимание высоко ценится.

На самом деле, план привлечения Дэнкса в «МЮ» рассматривался еще во время летнего трансферного окна. Теперь же, в период кризиса, клуб намерен восстановить игровую дисциплину, добавив в команду Кэррика проверенного специалиста, которому он доверяет.