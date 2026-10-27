Вьетнамский путешественник столкнулся со странным инцидентом в первый же день пребывания в Узбекистане (видео)

·188·Общество
Вьетнамский путешественник столкнулся со странным инцидентом в первый же день пребывания в Узбекистане (видео)

Путешественник, поставивший цель доехать на велосипеде из Вьетнама до Великобритании, чтобы увидеть легендарный стадион «Олд Траффорд» своей любимой команды «Манчестер Юнайтед», столкнулся с неожиданным препятствием. Вьетнамский блогер, преодолевающий страны и континенты, попал в необычную ситуацию в первый же день после пересечения границы Узбекистана со стороны Кыргызстана.

Этот инцидент, ставший первым подобным случаем за все время его кругосветного велопутешествия, был запечатлен на камеру (Insta360) и широко распространился в сети.

«Первая проблема в пути»: Что произошло?

Когда велосипедист двигался по территории Узбекистана, дорогу ему преградил местный житель:

  • Вмешательство нетрезвого мужчины: Как видно на кадрах с камеры, установленной на руле велосипеда, мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, внезапно преградил путь путешественнику и остановил его;

  • Резкие движения: Сначала мужчина схватил путешественника за одежду, а затем потянулся к его головному убору (кепке) и попытался ее снять;

  • Выдержка путешественника: Вьетнамский фанат, не желая обострять ситуацию, с улыбкой защищался, стараясь отодвинуть руки мужчины и урегулировать конфликт мирным путем;

  • Финал с молитвой: Вскоре в ситуацию вмешался другой сельский житель, попытавшийся успокоить нетрезвого гражданина; в конце концов, осознав свою ошибку, мужчина сложил ладони в молитвенном жесте (фатиха) и, по-видимому, пожелал путешественнику доброго пути.

«Road to Old Trafford»: Увлекательная межконтинентальная миссия

Это путешествие — не просто прогулка, а большая футбольная мечта, охватывающая огромное расстояние:

  • Пункт назначения — Манчестер: Велосипедист планирует преодолеть тысячи километров под девизом «Road to Old Trafford: Cycling from Vietnam to Old Trafford» и добраться до Англии;

  • Первый серьезный инцидент: Как отметил путешественник в видео, на всем долгом пути ему никто не мешал, и именно в Узбекистане в первый же день он столкнулся с непонятной проблемой;

  • Туристическая безопасность и гостеприимство: Пользователи социальных сетей отмечают, что подобные действия по отношению к иностранным гостям негативно влияют на имидж страны, и призывают граждан уважительно относиться к туристам.

Детали инцидента и маршрут путешествия

Показатель

Детали

Путешественник

Вьетнамский фанат команды «Манчестер Юнайтед»

Транспортное средство

Велосипед

Маршрут

Вьетнам — Кыргызстан — Узбекистан — Великобритания (Олд Траффорд)

Время инцидента

1-й день после въезда в Узбекистан

Суть ситуации

Нетрезвый гражданин преградил путь путешественнику и попытался снять его кепку

Итог

Разрешилось без конфликта, мужчина пожелал доброго пути

Манчестер ЮнайтедОлд ТраффордВелопутешествиеТуризм
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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