Мюнхенская «Бавария» и главная звезда команды, английский бомбардир Гарри Кейн достигли принципиальной договоренности о продлении действующего контракта. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, новое соглашение будет рассчитано до лета 2029 года.

В настоящее время руководство мюнхенского клуба ведет работу по оформлению всех необходимых документов и завершению сделки. Ожидается, что официальное объявление будет сделано в ближайшее время.

Семейное счастье и безупречная адаптация

Источник особо отмечает, что 33-летний форвард и его семья полностью довольны жизнью в Германии и условиями в Мюнхене. Гарри Кейн перешел в состав «Баварии» летом 2023 года из лондонского «Тоттенхэма» на фоне большого ажиотажа. В очень короткие сроки он превратился не только в главную атакующую силу команды, но и в главную звезду Бундеслиги.

Фантастическая результативность: практически по голу в каждом матче

Результаты, которые капитан сборной Англии показывает в футболке «Баварии», поразительно высоки для современного футбола:

Общий показатель: Кейн сумел выйти на поле в составе «Баварии» во всех официальных турнирах в общей сложности в 156 матчах и забить 154 гола ;

Бенефис в сезоне 2025/26: Прошедший сезон 2025/26 выдался особенно ярким для игрока — он забил 36 голов в 31 матче Бундеслиги, а в Лиге чемпионов УЕФА отличился 14 мячами в 13 встречах, в очередной раз доказав, что является самым результативным нападающим континента.

Достижения и рекорды: Золотая эра в Мюнхене

Карьера Гарри Кейна в Германии богата личными и командными трофеями:

Командные трофеи: Форвард дважды стал чемпионом Германии (победителем Бундеслиги) с «Баварией», а также поднял над головой Кубок Германии и Суперкубок страны ;

Личные признания: Он становился лучшим бомбардиром Бундеслиги три сезона подряд, а также дважды удостаивался престижной «Золотой бутсы» как лучший бомбардир Европы.

Продление «Баварией» контракта с Кейном до 2029 года стало одним из важнейших стратегических шагов клуба, направленных на сохранение гегемонии в Лиге чемпионов и во внутренних соревнованиях в ближайшие годы.